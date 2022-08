Teist korda toimuv kunstifestival Tartu Interdistsiplinaar uurib vahealasid

Teist korda toimuv Tartu Interdistsiplinaar ühendab kunstiliikide vahealadel tegutsevaid kunstnike ning pakub publikule interaktiivseid elamusi, tõukudes teadusest, tehnoloogiast, muusikast, etenduskunstist, kujutavast kunstist ning paljust muust. Festivali sündmused toimuvad Pallase galeriis ja Tartu Uue Teatri saalides.

Tartu Uue Teatri saalis astuvad üles Luulur, Roomet Jakapi, Tanel Tätte, Henri Hütt, Külli Roosna & Kenneth Flak ja Tempecy Dance Company performance'iga "Mesi taarausu meskile"; Külli Roosna & Kenneth Flak hübriidse helikunstiteose ja tantsulavastusega "Two Body Orchestra"; Erik Alalooga, Andreas W, Anni Zupping, Eline Selgis ja Katrin Kubber postdramaatilise moodustisega "Kontrapunkt hammasratastele ja biomehaanilisele käele"; Riina Varol, Eline Selgis, Helen Västrik ja Triinu Pungits installatiivse etendusega "Terra Incognita" ja Nüüdismuusika ansambel U:, eˉlektron & Mikk-Mait Kivi, kes toovad liitreaalsuse abil publikuni osa helilooja Udo Kasemetsa massivsest 1992. aasta multimeediateosest "Timetrip to Big Bang and Back"

Galeriis Pallasa avatakse näitus "Vaheruum/ Liminal Space" kuue omanäolise projektiga, mis hõlmavad nii kujutavat kunsti, interaktiivset kunsti kui heliinstallatsioone Saksa, Austria, Hispaania, Norra ja Eesti kunstnikelt. Näitus pakub võimalust kogeda valguse ja varju kõla, kirjeldada oma unistusi ning lasta end naerutada absurdihuumoril.

Tartu Interdistsiplinaari peakorraldaja on Krista Ojasaar ning programmi kureerijad Riina Oruaas, Henri Hütt ja Enriko Mäsak.