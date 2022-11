Tallinna Linnateatri lavale jõuab Ray Bradbury "451° Fahrenheiti"

Sel laupäeval esietendub Tallinna Linnateatris Ameerika kirjaniku Ray Bradbury "451° Fahrenheiti", mis räägib loo düstoopilisest maailmast, kus raamatud on keelatud. Dramatiseeringu autor ja lavastaja on Diana Leesalu.

Bradbury 1953. aastal kirjutatud teose tegevus toimub kujutletavas tulevikuühiskonnas, kus raamatud on keelatud, moest on läinud iseseisev mõtlemine ja inimesed veedavad vaba aja ekraanide või kõrvaklappide lummuses. Tuletõrjujad ei tegele enam tule kustutamise, vaid valitseva režiimi käsul raamatute põletamisega. Nii ka peategelane, tuletõrjuja Montag, kes pärast üht juhuslikku kohtumist hakkab oma missioonis kahtlema.

Lavastaja Diana Leesalut paelus teose juures käsitlevate teemade mitmekihilisus ja tõlgendamisvõimaluste rohkus. "Raamatu esimesel lugemisel, mis toimus märtsis, kui Ukrainas oli sõda alles alanud, tekkis muidugi kohe just see sõja paralleel, kuid teisel ja kolmandal lugemisel hakkasid minuga kõnelema hoopis teised teemad. Eks ma otsisin ka, kuhu rõhuasetused panna ja mida selles allegoorilises maailmas alla joonida," rääkis lavastaja. "Nii palju kui on inimesi ja nende enda kogemusi, on erinevaid interpretatsioone sellele tekstile ja loodetavasti ka lavastusele," lisas ta.

Romaani on inglise keelest tõlkinud Hans Luik ja Diana Leesalu. Lavastusmeeskonda kuuluvad kunstnik Kristjan Suits, kostüümikunstnik Triinu Pungits, valguskunstnik Emil Kallas, videokunstnikud Alyona Movko-Mägi ja Lauri Urb, helilooja ja muusikaline kujundaja Jakob Juhkam, lavavõitluse juhendaja Indrek Sammul ja operaator-fotograaf Siim Vahur.

Osades Indrek Ojari, Indrek Sammul, Ursula Ratasepp, Maris Nõlvak, Egon Nuter, Priit Pius, Tõnn Lamp, Piret Kalda või Epp Eespäev, Evelin Võigemast, Kalju Orro, Jarko Rahnel (külalisena) ja Ando Tammsaar (külalisena).