Mare Tommingas "Pähklipurejast": muinasjutt on teinekord tõelisem kui elu ise

Vanemuise balletijuht Mare Tommingas võtab Tšaikovski "Pähklipureja" ette teist korda. Aastal 1994 esietendus tema samanimeline lavastus. Nüüd on lisandunud uusi suhteliine, suurejoonelisem kujundus ja fantaasiarikkad kostüümid. Küll aga jäi lavastaja truuks toona loodud originaallibretole ja lähtepunktile, et peategelane istub ratastoolis.

"28 aastat tagasi oli see lausa sensatsioon, et kuidas võib üldse seda muusikat lahendada läbi sellise kontseptsiooni," selgitas Tommingas "Aktuaalsele kaamerale".

"Põhiline on etenduses see, et tüdruk, kes on ratastoolis, kes unistab, et ta saaks käia, tantsida ja lumes hullata, tema unistus täitub. Meie "Pähklipureja" ei ole muinasjutt, aga teinekord on muinasjutt tõelisem kui elu ise."

"Maria käib läbi terve teekonna täis erinevaid emotsioone. Ühel hetkel ta kardab, teisel hetkel on rõõmus. Siin on nii palju üleelamisi. Mul on hea meel, et saan seda kõike siin laval väljendada," kirjeldas Vanemuise balletisolist Olivia Lenssens.

Lisaks Vanemuise balletitrupile on teevad kaasa ka Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilased ning Tartu Karlova kooli lastekoor.

"Tänu sellele, et Tšaikovski kirjutas selle teose just mõeldes lastele, on ta väga hea esimeseks tükiks, mida tulla lastega teatrisse vaatama. See lastes peituv headus, sest keegi ei sünni maailmasse kurja ja õelana, see tuleb tükis välja," sõnas muusikajuht ja dirigent Martin Sildos.