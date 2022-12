Selgusid Finlandia kirjandusauhinna laureaadid

1984. aastal sündinud Rauma debüütromaan "Katoamisten kirja" (2011) kandideeris Helsingin Sanomati kirjandusauhinnale. 2015. aastal ilmus tema sulest romaan "Seksistä ja matematiikasta", mis kandideeris Euroopa Liidu kirjandusauhinnale, Toisinkoineni auhinnale ja HelMeti kirjandusauhinnale. Rauma pälvis romaani eest Kalevi Jänti preemia ja Tulenkantaja auhinna.

Tema uusima teose "Hävitys" kohta on näiteks Turu Sanomat kirjutanud, et "Rauma looming näitab šokeerivalt, lõikavalt ja liigutavalt kunsti potentsiaali tuua esile sotsiaalseid struktuure", kirjandusajakirja Parnasso sõnul kuulub "Hävitys" kindlasti kümnendi tähelepanuväärsemate sotsiaalromaanide hulka. "Rauma tihedas proosas ei ole dialoog igav ja puuduvad tühised jutustamishetked. Kõigel on tähendus. Loo peen, hoolikalt teostatud üldine ülesehitus on stiilne ja puhas, kuid mitte natüürmort."

Iida Rauma on tulihingeline laste õiguste eestkõneleja. Ta leiab, et tegeleme laste vastu suunatud vägivallaga liiga vähe ja et oleme harjunud seda pisendama, nimetades näiteks koolis aset leidvat vägivalda koolikiusamiseks.

Auhinda vastu võttes avaldas Rauma arvamust ka laste lugemise ja lugemuse teemal. Ta sõnas, et tema arust tuleb laste lugemisoskuse ja -soovi vähenemist käsitleda nähtusena, millel on kriminaalsed tagajärjed. Ta nentis, et kooli lõpetav noor, keda lugemine ei huvita, on näide kooli ebaõnnestumisest.

"Lugemisoskus on kõige olulisem ellujäämisoskus, kõige elementaarsem kingitus, mida saab lapsele teha."

Laste- ja noortekirjanduse Finlandia pälvisid Sofia ja Amanda Chanfreau raamatuga "Giraffens hjärta är ovanligt stort / Kirahvin sydän on tavattoman suuri" ehk "Kaelkirjaku süda on tavatult suur" (Schildts & Söderströms / S&S), Ville-Juhani Sutinen pälvis aimekirjanduse Finlandia teose "Vaivan arvoista. Esseitä poikkeuskirjallisuudesta" ehk "Vaeva väärt. Esseed kirjandusest" (Avain) eest.

Eesti keeles ühtegi teostest ilmunud ei ole.

Finlandia kirjandusauhind on Soome prestiižseim kirjandusauhind. Auhinda antakse välja igal aastal Soome parimale romaani, lasteraamatu või dokumentaalteose autorile. Preemiasumma on alates 2010. aastast 30 000 eurot. Möödunud aastal võitis preemia Jukka Viikilä teosega "Taivaallinen vastaanotto". See oli tema jaoks teine Finlandia.