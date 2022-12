Sõltumatu Tantsu Lava viib oma lavastused Tartu

13. ja 14. detsembril on Sõltumatu Tantsu Lava külalisetendustega Tartu Uues Teatris. 13. detsembril kell 19 etendub Tartu Uues Teatris ZUGA Ühendatud Tantsijate "Suur teadmatus", 14. detsembril kell 19 saab vaadata tantsulavastust "Singulaarsus", mis on soolo Eesti ühele staažikaimale nüüdistantsijale ja koreograafile Külli Roosnale.

"Kuna nüüdistants Eestis on Tallinna-keskne, siis antud külastustega soovime tõsta nüüdistantsu tähendust ja osakaalu ka Lõuna-Eestis, võimaldades Tartus ja selle ümbruses asuvatele inimestele ligipääsu Eesti nüüdistantsu uudisloomingule," selgitas Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

"Sõltumatu Tantsu Lava soovib tagada oma tegevuse olulisemate sündmuste kättesaadavuse ka väljaspool Tallinnat, mistõttu oleme järjepidevalt ja aastaid toonud olulisemad tantsu uuslavastused Tartu publikuni. Etendustele järgnevad vestlused koreograafidega, et aidata publikul paremini suhestuda ja mõista kaasaegse tantsu keelt laval," lisas ta.

13. detsembril kell 19 etendub Tartu Uues Teatris ZUGA Ühendatud Tantsijate "Suur teadmatus", füüsiline mõtisklus lahtilaskmisest, ärasaatmisest ja rituaalidest, mis puhastavad ning valmistavad ette kohtumist uue ruumi ja maailmaga.

Eesti ühe pikaajalisemalt tegutsenud tantsuloome koosluse Zuga kompanii jaoks seostub suur teadmatus maisest elust lahkumise küsimustega.

"Igal inimesel on kuklas teadmine sealpoolsusest või surmast, mida ei tajuta küll isiklikult, kuid sageli on see kusagil varjul või peidus. Meid inspireerib liikuma selle teemaga kaasnev salapära ja sellega kaasnev rituaalne ning sakraalne ruum. Et sellest maailmast lahkumine on ilmselt kõige kehalisemaid kogemusi üldse, huvitab meid selle teise ruumi ehk suure teadmatuse tajumine praegu ja siin," kommenteeris koreograaf ja tantsija Tiina Mölder.

Tantsulavastuse "Suur teadmatus" lavastajad, koreograafid ja etendajad on Kärt Tõnisson, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Tiina Mölder, Päär Pärenson, kunstnik Keili Retter, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, helilooja Lauri-Dag Tüür ja dramaturg Andri Luup.

14. detsembril kell 19 saab vaadata tantsulavastust "Singulaarsus", mis on soolo Eesti ühele staažikaimale nüüdistantsijale ja koreograafile Külli Roosnale, keda toetavad heli, valguse ja videoga tema loomekaaslane, Norra kunstnik Kenneth Flak, ja Taani helilooja Mads Kjeldgaard. Roosna ja Flaki viimane ühislooming "Two Body Orchestra" ("Kahe keha orkester") on tuuritanud nii kohalikel kui välismaistel lavadel ja festivalidel.

Roosna sõnul oli "Singulaarsuse" ideeline lähtepunkt meie isiklike kogemuste ainulaadsus ja ligipääsmatus. Oma soologa soovib ta aga individuaalse läbielamise publikule lähemale tuua.

"Mind võib vaadelda kui küberšamaani, kes võtab publiku endaga teekonnale kaasa. Tehnoloogia abil pikenevad minu kehalised võimalused ning liikumine sulandub ümbritsevasse visuaalsesse keskkonda, mis paneb mõtlema, kes olen mina iseendale ja teistele või kuidas oleme tehnoloogilise maailmaga seotud," selgitab Roosna.

"Singulaarsusega" jätkavad Roosna ja Flak interaktiivsete lavastuse-ökosüsteemide loomist. Kui "Two Body Orchestra" oli hübriidne kontsert-tantsulavastus, kus kehade liikumine tekitas etenduse ümber helimaastiku, siis "Singulaarsus" astub sammu võrra edasi. Lavastuses loob tantsija liikumine lisaks helile ka valguse- ja videokujunduse. Lavastus on kakskeelne, nii eesti kui inglise keeles.

"Singulaarsuse" koreograafia on loonud Külli Roosna ja Kenneth Flak, muusika autor on Mads Kjeldgaard, interaktiivse videokujunduse autorid Thomas Jourdan ja Kenneth Flak, valguskujundaja samuti Flak koos Rommi Ruttasega , kostüümikunstnik Ursula Goldstein.

Sõltumatu Tantsu Lava (STL) on tantsukunsti etendus- ja arenduskeskus. STL-i visioon on keskenduda kaasaegsele tantsukunstile selle erinevates väljenduslaadides. Lisaks etendustele toimuvad STL-is liikumise töötoad, loomingulised residentuurid, loengud, Tantsumaraton, nüüdistantsu uute tulijate sari Premiere, kunstnike lühivormide õhtu Greenfield, Balti Tantsu Platvorm jpm.