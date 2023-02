Koreograaf Liisi Hint: tegeleme lavastuses mälestustega, mis on kehadesse kinni jäänud

Liisi Hinti ja Maria Ladopoulose lavastuse "Ka vaikus oli väljakannatamatu" lähtepunktiks on häbi, uurides, kas sisemiste keerdkäikude välispidiseks pööramisega saab sellest vabaneda.

"Töö käigus saime aru, et meid huvitab hoopis tegelemine kahe väga spetsiifilise kehalise mälestusega, mis on ebameeldivad olnud ja mis on meie kehadesse kinni jäänud," rääkis koerograaf Hint, et peitmise asemel otsustati mälestused välja tuua ja neid vaadelda. Ta lisas, et lavastusele annab palju juurde ka Doris Hallmägi loodud helimaastik, mis lähtub inimeste kehade tehtud ebameeldivatest helidest."

Unholy Trinity moodustavad kolm noort tantsijat: Annabel Tanila, Kärt Koppel ja Daniela Privis. Koos õpiti ka Viljandi kultuuriakadeemias tantsukunsti. Noorte lavastus "So You Think You Can Dance" sai šnitti samanimelisest tõsielusaatest.

"Mingil hetkel tähendas meile kõigile kaasagene tants seda, mida kujutas "So You Think You Can Dance" saade kuskil kümme aastat tagasi," tutvustasid trupiliikmed. "Ja ühel hetkel, kui me jõudsime ülikooli, saime teada, et kaasaegne tants on midagi muud ka – nüüd me siis otsimegi seda.

"Me oleme kaasanud ka profesionaalse tantsuõpetaja Birgiti V.A.T stuudiost," jätkasid Unholy Trinity trupiliikmed, et tantsuõpetaja abiga luuakse dialoog huviharidusmaastiku ja kaasaegse etenduskunsti vahele.

Premiere toimub Sõltumatu Tantsu Laval juba 13. korda. Varasemalt on sarjas oma debüüdid teinud näiteks Joanna Kalm, Karl Saks, Sigrid Savi ja Sveta Grigorjeva.