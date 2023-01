STL-i kevadhooajal jõuab publiku ette Sveta Grigorjeva uuslavastus

16. veebruaril jõuavad publikuni "Premiere" sarja uued debüüdid koreograafidelt Liisi Hint ning Unholy Trinity (Annabel Tanila, Daniela Privis ja Kärt Koppel). Lavastuses "Ka vaikus oli väljakannatamatu" otsib Liisi Hint koos Maria Ladopoulosega viise, kuidas sisemaailma keerdkäikudest leitud absurdi välispidiseks pöörata. Trio Unholy Trinity loob koos professionaalse tantsuõpetaja Birgit Plaseriga meelelahutusliku etendusruumi ning ärgitab publikut endaga kaasa mõtlema ja liikuma lavastuses "So You Think You Can Dance".

30. märtsil on esmakordselt Eestis võimalik näha Laura Cemini (Itaalia/Soome) ning Bianca Hisse (Brasiilia/Norra) lavastust "How the Land Lies". Tantsulavastus viiele tantsijale ja kolmele LED-tabloole on loodud koostöös Eesti koreograafi Keithy Kuuspu ja kohalike välismaalt pärit tantsijatega.

Aprillis jõuab publiku ette järjekordne avatud platvorm "Greenfield", kus eri valdkondade kunstnikud saavad oma valmimisjärgus töid ette näidata ning teiste loojate ja publikuga dialoogi astuda.

25. ja 27. aprillil jõuab Sõltumatu Tantsu Lavale etenduskunstitrupi Wauhaus lavastus "Fluids" ning samuti on soovijatel võimalik osa võtta töötoast "Jääl".

5. mail esietendub Sveta Grigorjeva lavastus "Tantsud, mille saatel uinuda, unistada ja vastupanu osutada", mis on Grigorjeva pehme vastus agressiivsele, sõjakale ja patriarhaalsele maailmale, otsides sellele alternatiivi tundlikkuses, naiselikkuses, pehmuses, sensuaalsuses ja hüperemotsionaalsuses.

17. ja 18. mail on taas võimalik näha Valeria Januškevitši, Keity Pooku, Sigrid Savi ja Kadri Sireli lavastust "Artefakturism: farsid ja varemed", mis räägib mälu võimest luua identiteete, koreografiseerida kogukondi ja tekitada petlikke kuvandeid tõelisusest.

Kevadhooaja lõpetab juunis neljandat korda toimuv Battlejämm, mis kutsub tantsijaid eksperimenteerima enda keha, ruumi ja ajaga. Lisaks toimuvad kevadhooajal lavastustega kaasnevad Sõltumatu Tantsu Arutelud, lavastustest inspireeritud liikumise töötoad ning tantsukriitika uurimisresidentuuri avalikud loengud.