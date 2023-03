Itaalia tantsukunstnik: uurime keelt kui inimese meelitajat ja piirajat

Sõltumatu Tantsu Laval jõuab publiku ette rändlavastus "How the Land Lies", mis uurib, kuidas mõjutab inimesi reklaamimaiguline keel, millega võõrsil rännates kokku puututakse.

"How The Land Lies" on loodud koostöös eesti koreograafi Keithy Kuuspu ja rahvusvaheliste Eestis elavate tantsijatega, kes toovad LED-tabloode kaudu fookusesse keeles peituvad lubadused ja piirangud. Rändlavastus reisib mööda erinevaid riike, luues igas sihtkohas sisu vastavalt sealse kultuuri eripärale.

"Me elame riikides, kus me ei sündinud. Mina elan Soomes ja Bianca (Bianca Hisse – toim) elab Norras," sõnas itaalia tantsukunstnik Laura Cemini. Hisse on pärit aga barsiiliast. "Me oleme kogenud riikidevahelist liikumist ja pidanud läbima erinevaid etappe, näiteks olema turistid, ja lõpuks proovima mingisse riiki sisse elada," ütles ta. "Nii et oleme kokku puutunud erinevate keeltega."

"Uurime erinevaid viiteid turismireklaamides ja seda, kuidas kasutatakse keelt inimeste meelitamiseks," ütles Cemini. "Samas uurime ka keelt kui inimese piirajat, mis ütleb, et teatud kohtadesse ei tohi siseneda ja mingitest piiridest ei tohi üle minna."

Lisaks tantsijatele ja tabloodele ilmestab lavastust ka live-muusika, mille on loonud ja mida esitab etenduste ajal eesti popduo Vera Vice. Ka muusikud ja tantsukunstnikud pidid erinevates riikides paiknedes leidma ühise keele.

"Meil oli alguses natuke keeruline, sest me ei olnud päriselus näinud, mida nad laval teevad. See kõik toimus eri riikides, arvuti vahendusel," sõnas muusik Helen Västrik. "Alguses oli pigem keeruline."

"Me hakkasime kuskilt pihta, saatsime neile näiteid, saime mõlemalt tagasisidet ja vastavalt sellele, mida nad soovisid, proovisime lugu muuta," kirjeldas ta loomeprotsessi.

"How the Land Lies" etendub Sõltumatu Tantsu Laval loetud kordadel märtsis ja septembris.