Teeviit: "Kuidas vaadata kaasaegset tantsu?"

29. aprill on rahvusvaheline tantsupäev. Sel päeval on kombeks julgustada inimesi osalema erinevatel tantsuüritustel, aga ka mõtlema laiemalt tantsu üle. Sõltumatu Tantsu Lava andis sel puhul näpunäiteid, kuisas kaasaegset tantsu vaadata.

Oleme Sõltumatu Tantsu Laval tegelenud tantsukultuuriga aastaid ning puutunud kokku erinevate küsimustega, mis on publikul seda kogedes tekkinud. Enim on inimesi pannud pead murdma mõtisklus: mis on tants? Kas see, mida ma nägin, on tants? Kus on sünkroniseeritud liikumises kehad ja nendest tekkivad kujundid?

Soovime tantsupäeval pinged maha võtta ja julgustada kõiki tantsu vaatama, sest võimalusi on selleks rohkem kui algselt tundub. Oleme kokku pannud enda ja Helsingi kaasaegse tantsu keskuse Zodiaki mõtted. Samuti lasime aprilli jooksul saata nii proffidel kui profaanidel, tantsijatel kui vaatajatel, soovitusi ja nippe, kuidas nemad tantsu vaatavad. Kõigest sellest panime kokku teeviida, mida saab kasutada abivahendina kaasaegse tantsu kogemisel ja mõtestamisel.

Kaasaegse tantsu teeviit

Kaasaegne tants aktiveerib mõtlemist

Kaasaegset tantsu saab võrrelda näiteks maalikunsti, muusika või luulega, mis panevad kujutlusvõime proovile. Liikumise rõhutamiseks või mitmekesistamiseks kasutatakse tantsulavastuses näiteks valgust ja heli ning mõnikord ka teisi kunstivorme. Erinevad komponendid kokku on võimelised suunama vaataja tähelepanu ühele konkreetsele hetkele või liikumisele esituses, tekitama erinevaid tundeid ning aitama looma seoseid elu enesega.

Kaasaegne tants küsib küsimusi

Kaasaegses tantsus ei lähene koreograaf teoses toimuvale alati lineaarselt, vaid pigem avab selles peituvaid teemasid liikumise kaudu. Nii nagu visuaalkunstis, vaadeldakse ka tantsu kaudu erinevaid nähtusi ja maailmas olemise viise ning püstitatakse küsimusi. Tants võib kutsuda vaatajaid intellektuaalsele mängule. See võib viidata ajaloole, teistele kunstiteostele või kultuurile laiemalt. Samas ei muutu vaataja kogemus tantsust vähem olulisemaks, kui viidete ja tsitaatide mäng selles jääb talle märkamatuks.

Kaasaegne tants tegeleb teemadega liikumise kaudu

Kaasaegne tants vaatleb inimest ja tema liigutusi väga laias mõttes, mitte ainult keerutusi, hüppeid, jalgade tõsteid või saltot. Mõnikord suudavad igapäevased liigutused või isegi nende puudumine laval rõhutada inimkeha väljenduslikku potentsiaali. Tantsijate viis liikumiseks demonstreerib nende oskuslikkust oma keha kontrollida.

Kaasaegne tants on vormide ülene

On harjutud, et tants ja muusika käivad käsikäes, kuid kõik kaasaegse tantsu etendused ei kasuta muusikat. Etenduse helimaastiku võib luua helikujundaja või ka tantsijad ise. Tants võib toimuda mistahes ruumis, mis on teose enda, autorite või publiku jaoks tähendusrikas: näiteks tänaval, galeriis või ühistranspordis.

Kaasaegne tants aitab meil maailma ja inimeste tegemisi uudsel ja loomingulisel viisil näha, mistõttu selle vaatamine nõuab loovust ja kujutlusvõimet.

Soovitused: