Sõltumatu Tantsu Lava sügishooaeg räägib kuuluvusest ja hakkamasaamisest

Sel sügisel esietendub Sõltumatu Tantsu (STL) Laval kolm lavastust. Samuti saab näha möödunud hooaegadel lavale toodud tükke, osaleda töötubades ning tutvuda mitmete rahvusvaheliste projektidega.

"Oleme aastate jooksul teinud järjepidevat tööd, et STL-i looming oleks osa meie lähiriikide ja Euroopa kultuuridialoogist, mistõttu 2023. aasta sügisprogramm on saanud läbivalt rahvusvaheline. Pole lavastust, milles ei osaleks väliskunstnikke või mis poleks loodud koos välispartneritega. STL-i sügishooaja programm tõstatab olulisi küsimusi erinevatest kuuluvuse ja hakkamasaamise viisidest praeguses ühiskonnas," kommenteeris STL-i loominguline juht Triinu Aron.

Uue hooaja sisulise poolega saab põgusalt tutvuda 15. septembril platvormil Greenfield, mis avab 2023/2024 kunstnike loomingut lühietteastete kaudu.

Põhjalikumalt saab 19.–22. september uuesti näha Bianca Hisse (Brasiilia/Norra) ja Laura Cemini (Itaalia/Soome) "How the Land Lies" lavastust viiele tantsijale ja kolmele LED-tabloole. Argentiinast, Jaapanist, Horvaatiast ja Eestist pärit tantsijad toovad lavale Eestis elamise kogemused tõstes esile sõnade mõju kehale ja liikumisele.

17. oktoobril esietendub tantsu- ja etenduskunstniku Rene Kösteri ja noorte koostöös valminud kvääriteemaline lavastus "Transcendentia". Lavastusse valitud kümne noortega luuakse kõigi võimaluste ruum, kus end turvaliselt tunda ja väljendada. "Transcendentia" tõukub tuhmist maailmalõpu tundest, mille kaudu jõuda värvirohkema tulevikuni.

24. ja 25. oktoobril on võimalik esmakordselt näha Läti noore koreograafi Jana Jacuka sealseks parimaks tantsulavastuseks hinnatud lavateost "Distance Between Us". Lavastus keskendub suhete haprusele ning tunnetest tekkivale eufooriale ja kaassõltuvusele, kus inimkehad tõmbuvad ja põrkuvad emotsioonide kiuste.

Oktoobri lõpus ja detsembri alguses etendub uuesti Sveta Grigorjeva "Tantsud, mille saatel uinuda, unistada, puhata ja vastupanu osutada". Lavastuses otsitakse patriarhaalsele maailmale alternatiivset versiooni, kus olla anti-maskuliinne, anti-dramaatiline ja esteetiliselt mitte-agressiivne.

27. novembril etendub esmakordselt Läti-Eesti koostööna valminud lavastus "Malleus Maleficarum. Uus pakt", kus teiste seas astuvad üles Jette Loona Hermanis, Maarja Nuut ja Karolin Tamm. Lavastus põhineb samanimelisel nõiajahi käsiraamatul, mis arendab õiguslik-teoloogilist teooriat naiste olemuse kohta ja kujutab naiste maailma tumeda ümberpööratud peeglina.

Detsembri alguses tuuakse publiku ette taas Soome etenduskunstitrupi Wauhausi eesti tantsijatele loodud "Fluids", mis kutsub publikut kohtuma intiimsuse, empaatia ja ebaõnnestumisega ajal, mil ühiskonnas valitseb perfektsionism, individuaalsus ja usaldamatus.

Lisaks etenduste vaatamisele on huvilistel võimalik osa võtta lavastusest tõukunud liikumise töötubadest kuidas kanda keelt? ("How The Land Lies"), pehmed ja nõrgad tantsud ("Tantsud, mille saatel uinuda, unistada, puhata ja vastupanu osutada") ja jääl ("Fluids).

Sõltumatu Tantsu Lava osaleb tuleval hooajal neljas rahvusvahelises projektis: Performance Art for the Next Generation (PANG), Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience (MODINA), Moving Identities (MOVI) ja Moving Cities. Enamik projekte lõppevad lavastuse või residentuuri ettenäitamisega STL-is või koostööpartneri valitud asupaigas.