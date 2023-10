Rene Köster ja kümme noort toovad lavale koostöölavastuse "Transcendentia"

Lavastus räägib noorte maailmalõpu tunnetusest, mis viitab nii ärevale ajale, milles hetkel elame, kui ka tõsiasjale, et nooremas eas võib nii mõnigi elujuhtum tunduda justkui maailma lõpp.

""Transcendentia" teeb lavastaja Rene Kösteri sõnul ainulaadseks julgus ja siirus, mida noored on valmis publikuga jagama. "Nad tahavad näidata hapraid momente oma elust. Võib öelda, et etendajate lood, mille oleme terviklikuks lavastuseks sidunud, avavad rohkem ka nende mõttemaailma, kellest vahepeal täiskasvanu või eakaaslasena mööda vaatame," kommenteeris ta.

"Transcendentia" on valminud koostöös Darja Sorgina, Freddy Sillmanni, Gerda Vunši, Kaisa Linni, Rasmus Suurpere, Rene Sete Rajuse, River Mooni, Saimi Hokkaneni, Sofia Martila ja Victoria Roosiga, kes jutustavad oma isikliku loo ja transformeerumise kväärkultuurile omaste elementide kaudu.

Noored valiti lavastusse Loov Euroopa projekti "Performance Art for the Next Generation" (PANG) tegevuste kaudu. Neid on lavastusprotsessi vältel juhendanud Rene Köster (lavastaja, helikunstnik), Üüve-Lydia Toompere (koreograaf), Niina-Anneli Kaarnamo (lavakunstnik), Mihail Makoshin (valguskunstnik), Liisa-Chrislin Saleh, Kristiine Kaljurand ja Morgan Kinna (grimmi- ja kostüümikunstnikud), Oliver Kaljuste (videokunstnik).

PANG on koostöö nelja riigi organisatsiooni – Eesti tantsukunsti etendus- ja arenduskeskuse Sõltumatu Tantsu Lava, Itaalia teatrimaja Artisti Drama Teatro, Portugali kultuuriühenduse Glocalmusicu ning Sloveenia noorte kultuurikeskuse Pionirski Domi – vahel. Projekti eesmärk on kaasata noori varasemast rohkem kultuuriloomesse ja kultuurist osa võtma.

"Transcendentia" esietendub 17. oktoobril kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval.