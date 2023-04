Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Sveta Grigorjeva uus lavastus

Grigorjeva uus lavastus tõukub soovist vastanduda patriarhaalsele ja edukusele orienteeritud maailmale. Olulisteks elementideks tõusevad lavastuses passiivsus ja mitteseksuaalne intiimsus. Laval on kuus naist, kes loovad erinevate tantsude kaudu ruumi, kus transformeeruda apokalüptiliste meeleoludega maailmast tundlikusse utoopiasse.

Lavastaja sõnul otsib ta oma uues töös teatud anti-maskuliinsust, pehmust ja emotsionaalsust. "Tantsud on vastupanu progressiusku maailmale, kus logelemine on demoniseeritud. Aja maha võtmine on ju tegelikult hea, see tekitab loovat mõtlemist ning avab sinus uusi kanaleid. Ka etenduse ajal on publikul võimalik soovi korral horisontaalselt laval mediteerida," tutvustas Grigorjeva.

Laval on Kristiina Vilipõld, Riina Ausma, Helina Karvak, Linda Vaher, Pääsu-Liis Kens ja Sveta Grigorjeva, kes kutsuvad tantsude kaudu publikut kollektiivsele mõtisklusele, kuidas me jagame omavahel praegust maailma ning kas see on jätkusuutlik.

Grigorjeva "Tantsud, mille saatel uinuda, unistada, puhata ja vastupanu osutada" esietendub Sõltumatu Tantsu Laval 5. mail kell 19.

Lavastuse loovmeeskonda kuuluvad: lavastaja Sveta Grigorjeva, tantsijad Kristiina Vilipõld, Riina Ausma, Helina Karvak, Linda Vaher, Pääsu-Liis Kens ja Grigorjeva, dramaturg Kerli Ever, helilooja Martin Kirsiste, kunstnik Mara Kirchberg, valguskunstnik Sebastian Talmar, videokunstnik Anastasia Semjonova ja tehnik Marko Odar.