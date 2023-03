STLil esietenduv rändlavastus uurib, mida teeb teatud keel kehadega

30. märtsil esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Brasiilia/Norra kunstniku Bianca Hisse ja Itaalia/Soome koreograafi Laura Cemini rändlavastus "How the Land Lies", mis küsib, mida bürokraatlik või nn turistidele mõeldud keel meie kehadega tegelikkuses teeb.

Laura Cemini ja Bianca Hisse tantsulavastus "How the Land Lies" sünnib koostöös Eesti koreograafi Keithy Kuuspu ja rahvusvaheliste Eestis elavate tantsijatega, kes toovad LED-tabloode kaudu fookusesse keeles peituvad lubadused ja piirangud. Kuvatavad tekstid toovad kokku eri maailmad, milles segunevad nii viisataotlused kui ka kebabiputkadepunased hüüded.

"Kui ma räägin rootsi või isegi inglise keelt, siis mu kehakeel on erinev kui itaalia keelt rääkides. Kui sa ei tunne end koduselt või teretulnult, siis muidugi on su keha pinges, sa teed end väiksemaks. Meie keha on kui arhiiv, kuhu kõik, mis me kogeme, talletub, " selgitas Bianca Hisse.

Kuna "How the Land Lies" on rändlavastus, luuakse igas sihtkohas sisu vastavalt just sealse kultuuri eripärale. Sõnade mõju hakkavad Sõltumatu Tantsu Laval kogema viis keha, kellest neli on väljamaalt, Horvaatiast, Argentiinast ja Jaapanist, ja kel on endal samuti riikidevahelise rände kogemus.

Laura Cemini sõnul on ka nähtavuse kontseptsioon lavastuse koreograafias olulisel kohal.

"Kui sa tuled riiki elama kusagilt mujalt, siis sa oled tavaliselt väga nähtav, sest sa räägid teist keelt, liigud teistmoodi, võib-olla eristud väljanägemiselt. Ühelt poolt tahaksid sa olla märkamatu ja sisse sulanduda, teisalt võib uue kultuuri mittetundmine teha sind aga nähtamatuks kohaliku süsteemi jaoks."

Laval saab näha tantsijaid Keithy Kuuspud, Lea Blaud (HR), Angel Casalit (AR), Rodrigo Chaverot (AR) ja Shion Yokoo-Ruttast (JPN). Live-muusikat loob Vera Vice. Lavastus on tänavu valitud ka Euroopa tantsuplatvormi Aerowaves programmi.

"How the Land Lies" esietendub Sõltumatu Tantsu Laval 30. märtsil kell 19. Järgmised etendused toimuvad 31. märtsil ja 19., 21.–22. septembril.