Sight and Soundi kõigi aegade parimate filmide tabeli võitis Chantal Akermani linateos

Ajakiri Sight and Sound lasi kriitikutel üle maailma valida välja aegade parimad filmid. Korra kümne aasta jooksul valmiva tabeli esikohale paigutus Prantsuse-Belgia eksperimentaalse filmitegija Chantal Akermani 1975. aastal valminud "Jeanne Dielman, 23 Quai de commerce", mis on naisõiguslik sissevaade ühte argipäeva.

Aastakümneid püsis Sight and Soundi tabeli esikoht muutumatuna: lausa 50 aastat oli esikohal Orson Wellesi 1941. aastal valminud "Kodanik Kane" ("Citizen Kane"), kuid juba eelmises, 2012. aastal ilmunud tabelis tõusis tippu hoopis Alfred Hitchcocki 1958. aasta triller "Vertigo".

Sel korral esikohale tõusnud Chanel Akermani "Jeanne Dielman, 23 Quai de commerce" oli 2012. aastal 36. kohal, varasemad võitjad "Vertigo" ja "Kodanik Kane" olid värskes tabelis vastavalt teisel ja kolmandal kohal.

Esikümnesse mahtusid veel Yasujiro Ozu "Tokyo Story" (1953), Wong Kar Wai "In the Mood for Love" (2000), Stanley Kubricku "2001: A Space Odyssey" (1968), Claire Denis' "Beau travail" (1998), David Lynchi "Mulholland Dr." (2001), Dziga Vertovi "Man with a Movie Camera" (1929), Gene Kelly ja Stanley Doneni "Singin' in the Rain" (1951).

Võrreldes 2012. aastal valminud tabeliga on kahekordistunud ka tabelis osalevate filmikriitikute ja -spetsialistide hulk: kui eelmisel korral võttis osa üle 800 spetsialisti, siis sel korral oli nende hulk kasvanud 1639 peale. Tabeli valmimisele andsid oma panuse ka mitmed Eesti filmispetsialistid.