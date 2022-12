Raadi aleviku hariduslinnaku arhitektuurikonkursi võitis kavand "Kogukond katuste all"

Raadi aleviku hariduslinnaku arhitektuurikonkursi võitis Eesti ja Soome arhitektide koostöös valminud ideekavand nimega "Kogukond katuste all". Võidutöös on ühte keskusesse kokku sobitatud nii koolikompleks kui ka kogukonnaruumid ja pargiala.

Tartu linna piirist umbes poole kilomeetri kaugusel asub praegu 15-hektariline tühermaa. Tulevikus on see aga Raadi kogukonnakeskus, kus saab olema Eesti üks suurimaid koole, lasteaed, spordihoone ja palju muudki.

Arhitektuurivõistlusega lootsid Tartu vald ja arhitektide liit leida lahenduse nii koolikompleksile, kui ka kogukonnakeskusele ja seda ümbritsevale loodusalale.

12 võistlustöö vahelt valiti parimaks ideekavand nimega "Kogukond katuste all", mille autorid Arhitekt11 OÜ ja Lunden Architecture OY ning mis paistis muuhulgas silma oma keskkonnatundlikkusega.

"Kogukond Katuste All", mille autoriteks on Rubén Tomas Verde, Carmen Lee, Eero Lundén, Sander Aas ja Nitika Srivatava arhitektuuribüroodest Arhitekt11 ja Lundén Architecture. Autor/allikas: Arhitekt11 ja Lundén Architecture

"Tegemist on ratsionaalse ruumi- ja ka väga hea materjalikasutusega. Tegu on puitarhitektuurile üles ehitatud hoonetega. Ja arvestades et me tahame olla võimalikult süsinikneutraalsed, on need head märksõnad," selgitas Tartu vallavanem Jarno Laur.

Žüriiliikme Urmo Metsa sõnul olid kavandi autorid ka arvestanud, et tegemist on kohe Tartu linna külje all oleva piirkonnaga, mis kasvab kiiresti.

"Ta pakkus välja lahenduse, kus krundi põhjapoolne külg, sissepääsukülg on väga linlik ja pakub sinna väljaku kogukonnale ja kogukonnahoone funktsioonid. Samas jääb hoone lõunakülg kooli väliõpperuumiks ja kogukonnapargiks," selgitas arhitekt ja arhitektuurikonkursi žüriiliige Urmo Mets.

Ülesande tegi Metsa sõnul keeruliseks tühermaast kohatunde loomine ning kompleksi ambitsioonikas maht. Tulevane Raadi põhikool on planeeritud ligi 2000 õpilasele, hiljem lisanduks ka 12-rühmaline lasteaed. Kooli on väga vaja, sest Raadi piirkond kasvab väga kiiresti ning siinsesse Kõrveküla kooli enam lapsi juurde ei mahu.

"Me ei mõtle maksumusele, sest et tegelikult läheb ideede elluviimiseni päris palju aega. Me hakkame ideede alusel tegema planeeringut, projekteerimine võtab kogemustele tuginedes rohkem kui aasta ja me ei tea, mida ehitushinnad siis teevad," rääkis Tartu vallavanem Jarno Laur.

Tartu valla eelarvestrateegias on viimasel aastal ette nähtud 16 miljonit eurot, selleks peaks piisama poole kooli jaoks. Linnak on plaanis ehitada etappides – kõigepealt koolihoone väiksem osa, siis spordihoone, seejärel koolihoone laiendus ja lõpuks lasteaed.