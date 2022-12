Gruusia lavastaja Irakli Gogia toob Nullteatris lavale nägemuse Ukraina sõjast

Gruusia lavastaja Irakli Gogia toob 13. detsembril Nullteatris lavale lavastuse "Hääled tuhalinnast", mis on visuaalne ja rituaalne nägemus Ukraina sõjast.

See on Gogia jaoks neljas koostöö Nullteatriga. Viimati tõi Gogia nullteatris välja lavastuse "Hauakaevaja".

"Hääled tuhalinnast" on heliline, visuaalne ja rituaalne nägemus Ukrainas toimuvast sõjast ja toetub tegelike inimeste tegelikele lugudele Ukrainas -- Mariupolis, Hersonis jt. linnades. Lavastus on inimestest, kes on jäänud sõja hammasrataste vahele ning sellest, mida korraldab vene okupant Ukrainas.

Etendust mängitakse sellel aastal 13. ja 16. detsembril kell 19 Tampere Maja (Jaani 4, Tartu) keldris.

Lavastaja ja kunstiline kujundaja Irakli Gogia, lavastaja assistent ja tõlkija Kudu, laval on Annabel Berg, Epp Valdaru ning Teremin. Etenduse tulu läheb Ukraina rindele.