Contra pani eesti keelde tõlgitud uue Läti luule kaante vahele

Üle veerandsaja aasta ilmus eesti keeles Läti luule antoloogia. Kogumiku koostaja ja tõlkija Contra on kaante vahele pannud 18 Läti uue luule autori loomingu.

Antoloogia kannab nime "Introvertide ball", sest Contra arvates ongi lätlased introvertsed. Contra ise alustas Läti kirjanduse eesti keelde tõlkimist Eduards Veidenbaumsist ja jõudis uue luuleni välja.

Contra märkis, et kogumikku valis ta luuletused välja eelkõige oma meeldimiste põhjal. "Aga eks ma vaatasin ka sellise pilguga, mis võiks eestlase hinge puudutada ja mis võiks rohkem piire ületada. Samuti vaatasin ka konteksti, et kui tähtsal kohal nad lätlaste südames on," sõnas ta.

Eesti luulet on seni läti keeles tunduvalt rohkem üllitatud kui Läti luulet Eestis. Põhjuseks võib olla kirjastajate vähene huvi, sest luulet on keeruline müüa.

"Läti lugejad teavad Eesti kirjandust päris hästi tänu meie suurepärastele tõlkijatele Guntars Godinšile, Maima Grinbergale ja teistele. Seetõttu olen rõõmus, et nüüd ilmus ka Läti luule kogumik eesti keeles. Eesti luule tundub mulle pisut intellektuaalsem ja tundetum kui Läti luule," rääkis luuletaja Karlis Verdinš.

Tulevikus soovib Contra tegeledega Läti kontseptuaalse luulega. "See on Lätis väga armastatud suund ja väga tihedalt viljeletud," märkis ta.