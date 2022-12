EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistrandid toovad lavale etendustesarja "Läbu"

Ehkki läbul on eesti keeles veidi halvustav varjund, tähistab see siinkohal pigem nauditavat loomingulist kuhjumist ja vaimukaid katsetusi.

"Me oleme olenud neli kuud intensiivsetes workshop'ides, mida on läbi viinud maailma tipptegijad. Nüüd oleme jõudnud situatsiooni, kus informatsiooni on lihtsalt nii palju, kutsume seda hetke nii-öelda läbuhetkeks," selgitas magistriõppe juht Jüri Nael. "Need noored etenduskunstnikud peavad kõik teadmised kuidagi kokku võtma ja lühikeseks soololavastuseks vormima."

Kursuslased on tulnud kokku sõna otses mõttes kogu maailmast, nad on võtnud kaasa oma tausta ja senised kogemused, mida üksteisega jagatakse. "Mina olen taustalt koreograaf ja tantsija, vähem kogemust on teatrist, nii et õpin neilt, kel on rohkem teatrikogemust, kuidas koos töötada. Uusi asju on väga huvitav proovida," sõnas USA-st pärit magistrant Rebecca McCarthy.

Naela sõnul saavad tudengite tööd natukene viimistelmata olema. "See on üks asi, mida on tore vaadata. Kõik ei pea olema detailideni paigas, vaid on sellise esimese intuitiivse hooga tehtud. Seda ettevalistusaega on olnud kaks nädalat, see ei ole pikka aeg, arvestades, kui pikad need loomeprotsessid tegelikult on," selgitas ta.

"Läbu" kestab EMTA black box'is pühapäevani. Etendused toimuvad kolmes grupis kaks korda päevas ja iga soolo etendub kaks korda.