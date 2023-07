EMTA-s esietendub magistriõppe tudengite lavastus "Maavärin"

Neljapäeval esietendub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia black box'is koosloomelavastus "Maavärvin", mis on loodud Heinrich von Kleisti samanimelise jutustuse ainetel. Lavastuse kaasautorid ja etendajad on EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistrandid ning lavastaja Kim Collier Kanadast.

""Maavärin" algab ilusa ja põneva romantikaga ja lõpeb tragöödiaga. Sellele vaatamata räägib Kleist minu arvates kaastundest kui teest parema tuleviku poole, isegi kui ta tunnistab kaastunde piire," sõnas lavastuse dramaturg ja kirjanik Greg Spottiswood. "Loo lõpus nähtud väikeses leitud perekonnas on lootust – nende purunenud elu on võimalik armastuse toel uuesti üles ehitada."

Spottiswoodi sõnul on sadu aastaid tagasi kirjutatud lugu ka täna šokeerivalt ajakohane. "Kogu maailmas on inimesi, kes õhutavad sallimatuse leeke rahvuse, mineviku, tuleviku, progressi, jumala või isiklike veendumuste nimel. Selle tulemusena jäävad sageli üksikisikud ja terved kogukonnad isoleerituks – nad on valitud süsteemse väärkohtlemise, ahistamise ja vägivalla ohvriks," lausus ta.

"Samal ajal kasutavad mõjuvõimsad inimesed loodusõnnetusi ja inimtegevusest tingitud katastroofe regulaarselt selleks, et tõde häbematult eirates kindlustada ja kaitsta poliitilist kontrolli ja kasumit."

Lavastaja Kim Collier (Kanada), dramaturg Greg Spottiswood (Kanada), kunstnik Kairi Mändla, muusikaline ja helikujundaja Ardo Ran Varres, koreograafia CPPM tudengid, liikumisjuht Jüri Nael, valguskunstnik Rommi Ruttas, lavaline võitlus Tanel Saar, koormeister Külli Kiivet.

Kaasautorid ja etendajad: EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistrandid Amy Reade (UK), Britt Kõrsmaa (EST), DongBin Lee (KOR), Elo Tuule Järv (EST), Javier Cárcel Hidalgo-Saavedra (SPA), Jennifer Bagg (AUS), Katia Skylar (RUS/FIN), Kirte Jõesaar (EST), Kreete Tarmo (EST), Kymbali Williams (UK/EST), Misia Żurek (POL), Rasmus Stenager Jensen (DK), Rebecca McCarthy (USA), Sofia Filippou (GRE).