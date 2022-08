Jüri Nael: hariduse probleem on see, et inimesed käivad koolist läbi ja on väga ühtemoodi

Esmaspäeval algas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kaasaegsete etenduskunstide magistriõppe esimene nädal. Rahvusvahelise õppekava juht Jüri Nael tõdes Vikerraadio hommikuprogrammis, et kõige olulisem on see, et kõik tudengid leiaksid oma tee.

Teist korda avatud õppekava asuvad täitma 15 tudengit 11 riigist, kes esimesel nädalal viiakse koolimaja asemel metsa. "See on oluline, et kui meile satuvad siia välistudengid, siis nad ei satuks lihtsalt teise linna, vaid nad saaksid natuke rohkem aru, mis see Eesti mets ja loodus on. Ja võib-olla saavad nad siis paremini aru, kes see eestlane on," kirjeldas Nael.

Rahvusvahelises õppeprogrammis on õppekava juhi sõnul kokku saanud väga erineva taustaga inimesed, sest nii magistrantide vanused, kultuurilised ning ettevalmistuslikud taustad on erinevad – on nii tantsu-, teatri- kui ka muusikataustaga inimesi.

"Me oleme teadlikult valinud hästi kirju grupi, sest õppetöös ja koolis tervikuna usun mina sellesse, et üks asi on see, mida annavad õppejõud, aga teine asi selliste looverialade puhul on see, et need tudengid õpetavad ja mõjutavad üksteist," märkis ta.

Naela sõnul teeb õppekava eriliseks see, et õppetööd juhivad kahenädalaste õpitubadena ülemaailmsed tipptegijad. Õpitoa lõpetab avatud tund, kuhu saavad kõik huvilised vaatama minna, kuidas õppejõud noortega töötab. "Kui juba nii palju ägedaid inimesi siia tuleb, siis me võiksime seda laiemalt näidata, mitte nelja akadeemiaseina vahel hoida," selgitas ta.

Nael tõdes, et kõige keerulisem on luua keskkond, kus noor loovinimene tunneb ennast piisavalt turvaliselt, inspireeritult ja motiveeritult selleks, et enda loominguga tegeleda, kuid samal ajal tuleb siiski mahtuda akadeemilistesse raamidesse. "Me väga üritame teha, et selle noore loomeinimese kogemus oleks võimalikult lähedal sellele, kuidas ta tegelikult töötab," tõdes ta.

Kõige olulisem on Naela sõnul see, et tudengid leiaksid õppetöö käigus oma tee. "Hariduse probleem on see, et inimesed käivad kuskilt koolist läbi ja nad on väga ühtemoodi. Me üritame seda väga vältida ja me tahame, et nad on hästi erinevad."