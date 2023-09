Kaunases esietendub Jüri Naela lavastatud Massenet' ooper "Tuhkatriinu"

Kolmapäeval esietendub Kaunase ooperiteatris Jules Massenet' ooper "Tuhkatriinu", mille lavastaja on Jüri Nael. Peaosas on Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitjad.

"Tuhkatriinu" toob lavale festival PromFest, mis kasvas välja Klaudia Taevi nimelisest noorte ooperilauljate konkursist. Igal PromFestil lavastatakse üks ooper, mille peamistes rollides on Taevi konkursi parimad. Alates 2003. aastast on välja toodud kümme lavastust, millest "Tuhkatriinu" on 11. Vana tuntud muinasjutt lavastatakse tänapäevases võtmes.

Lavastaja Jüri Nael nentis, et "Tuhkatriinu" lavastamine tuli natukene raskelt. "Esimene mõte oli kohe see, et mis me sellest klassikalisest muinasjutust ikka teeme, et seal ei ole mitte midagi sellist minu jaoks, mis mind inimesena hetkel huvitab," sõnas ta.

Asjasse süvenedes avanesid Naela sõnul hoopis uued kihid, kuna Tuhkatriinu jaoks on ball, kus ta väga olla tahab, kättesaamatuks kohaks ning tänapäeva inimesed tahavad samuti igapäevareaalsusest välja saada.

"On ju selge see, et ei ole enam olemas ainult üks reaalsus, ei ole olemas ainult see, kus me füüsiliselt viibime, vaid elada ja toimetada on võimalik väga erinevates reaalsusekihtides. Kellegi jaoks on see sotsiaalmeedia, kellegi jaoks on see mängumaailm, kellegi jaoks on see tehisintellekti maailm, mingi metaverse," selgitas Nael.

Kunstnik Madis Nurmsile tundus muinasjutu tänapäevane lahendus esialgu pisut võõras. "Kui palju me viitsime tulla teatrisse vaatama seda, kuidas inimesed telefonis istuvad," kahtles ta. Kuid peale prooviprotsessis osalemist ja publiku reaktsiooni nägemist muutis ta meelt: "Ma näen, et see on hästi aktuaalne teema ja kahtlemata selline kontseptsioon, mis vähemalt nooremat publikut kõnetab."

Endla teatris mängitakse "Tuhkatriinut" 10. ja 12. septembril.