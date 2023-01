Suri pianist ja muusikaõpetaja Leelo Kõlar

Leelo Kõlar sündis 28. novembril 1927. aastal koolimuusikaõpetuse uuendaja, helilooja ja kirjamehe Riho Pätsi ning lauljanna Made Pätsi perekonnas. Esimesed muusikatunnid sai Leelo Kõlar isalt. Õpingud jätkusid Tallinna Konservatooriumis Bruno Luki ja Erika Franzi klaveriklassis ning Moskva Konservatooriumis aspirantuur-stažuuris Maria Grinbergi juures.

1950. aastal Riho Päts arreteeriti, süüdistatuna kodanlikus natsionalismis ja saadeti vangilaagrisse; konservatooriumist vallandati Made Päts ning vahetult enne lõpueksameid eksmatrikuleeriti ka Leelo Kõlar. Peatselt sõitis Leelo Kõlar järele oma abikaasale, Kirovi oblastisse eriasumisele saadetud Erich Kõlarile. Ka sealsetes oludes jätkasid mõlemad musitseerimist.

Kui 1956. aastal lubati viieliikmeliseks kasvanud Kõlarite perel Eestisse naasta, alustas Leelo Kõlar aktiivse muusikutegevusega. Leelo Kõlarist sai aastakümnete vältel sadade laste ja noorte teejuht suurde (klaveri)muusikasse nii tänu tema tööle klaveriõpetajana kui ka Eesti Filharmoonia mudilaskontsertide sarja juhi ja esinejana aastail 1986–1991. Aastatel 1956–1992 oli Leelo Kõlar G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klaveriõpetaja ja pikaaegne klaveriosakonna juhataja. Aastatel 1990–1994 töötas Leelo Kõlar ka Soomes Ida-Helsingi muusikakoolis. Õpetajana oli Leelo Kõlar energiline, innustav, iseseisvatele lahendustele õhutav. Kõiges pidas ta oluliseks loomingulist lähenemist ning toetas improvisatsiooni ja omaloomingu osa pilliõppes.

Leelo Kõlari arvukate õpilaste hulka kuuluvad Anne Kruup, Kadri Ploompuu, Tiiu Loopere, Reet Vanaselja, Merike Vaitmaa, Anne Tüür, Anne Endjärv, Tiina Muddi, Mailis Põld, Tiina Vurma, Marika Vurma, Maire Oidekivi, Maia Takker, Maarja Vaitmaa, Kai Tomingas jpt.

Paralleelselt esines Leelo Kõlar kontsertpianistina, valmistades kuni 1970. aastate keskpaigani ette igal hooajal uue soolokava. Viimasega neist tuli Leelo Kõlar publiku ette 2017. aastal oma 90. sünnipäeva tähistamiseks.

Leelo Kõlar on avaldanud klaveriõpetuse metoodika-alaseid kirjutisi, koostanud klaveriõpikuid, ning olnud paljude aastate jooksul hinnatud ja oodatud täienduskoolituste ja meistrikursuste läbiviija. Sagedasti osales ta ka erialakonkursside žüriis.

Leelo Kõlari elu jooksul koostatud klaveriõpikud on "Klaveriõpik" (kaasautor Riho Päts; 1975), "Algus – klaveriõpik algajatele" (1994), "Pianosta lentoon I–III" (kaasautor, Helsingi 1992–1995), "Väikesed klaveripalad lastele" (1996) ja "Klaverisõber" (2008) ning lastelaulikud "Aastaringis: mudilaste laulik" (1966), "Lastelaulud" (1989) ja "Muusikalised mängud" (1995).

Terase, heasoovlikult konstruktiivse ja värvikalt sõnastatud muusikakriitika paremiku koondas Leelo Kõlar 2017. aastal ilmunud kogumikku "Äraspidi tuultes". Oma isa elu ja pärandi väärtustamiseks pani ta kokku ülevaate "Riho Päts sõnas ja pildis" (1981) ning 2019. aastal (koos Inge Raudsepa ja Kristi Kiiluga) "Riho Päts ajapeeglis". 1999. aastal ilmus tema populaarne raamat "Klaverijutud". 2000. aastal tuli välja Leelo Kõlari sooloplaat "Ricordanza".

Leelo Kõlar on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu asutajaliige ja auliige. 1982. aastal omistati talle ENSVL teenelise õpetaja aunimetus. 1997. aastal pälvis Leelo Kõlar Valgetähe medali, 2002. aastal Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendiumi ja 2013. aastal Eesti Klaveriõpetajate Ühingu Bruno Luki preemia. 2022. aastal andis Eesti Interpreetide Liit Leelo Kõlarile tunnustuspreemia pikaajalise tegevuse eest.

Leelo Kõlari neli last – Ele, Kaja ja Paap Kõlar ning Mikk Targo – on valinud samuti muusikutee. Leelo Kõlar ütles 2017. aastal, et tegelikult on kõige parem muusika hoopis vaikus. "Õppigem armastama vaikust. Vaikus juhatab meid kuulama ja tähele panema üllatavaid asju. Vaikus õpetab meid iseennast ära tundma."

Leelo Kõlari ärasaatmine toimub pühapäeval, 8. jaanuaril kell 15.00 Kadrioru kunstimuuseumis (Kadrioru loss, Weizenbergi 37). Sissepääs alates 14.30. Lähedased paluvad lilli ja pärgi mitte tuua.