Suri muusik ja helilooja Mikk Targo

Mikk Targo sündis 18. detsembril aastal 1959 pianist Leelo Kõlari ja ehitusinsener Guido Targo perekonda. Ta õppis Tallinna 7. keskkoolis ja Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis löökpillide erialal. Juba väga varasest lapsepõlvest puutus Targo kokku muusikaga, mida tema pere väga armastas. Kooliaastatel tegeles ta sulgpalliga, kuuludes ka NSV Liidu noortekoondisesse.

Targo kuulus lugematute ansamblite ja bändide koosseisu. Ta oli Tallinna 7. Keskkooli ansambli Wedro ning ansamblite Muusik Seif ja Mobile trummar. Löökpille mängis ta ka ansamblites Uus Generatsioon, Vitamiin ja Mahavok. Vitamiini koosseisus astus ta üles ka lauljana. 1980. aastate teises pooles mängis ta Marju Läniku saateansamblis Kontakt.

Mikk Targo stuudiost ja käe alt on läbi käinud paljud nüüdseks Eesti kullafondi kuuluvad artistid. Ta pani aluse ja töötas mitmete edukate 90-ndate popmuusika ansamblitega, näiteks loodi tema eestvedamisel ansambel 2 Quick Start. Veel oli ta tegus näiteks ansamblite Code One, Monument, Teravik ning Sergei Manukjan ja Villu Veski bänd juures, kirjutas arvukalt lugusid ka Marju Länikule.

Targo sulest on ilmunud laule 150 ringis. Tema kirjutatud lugude hulka kuuluvad näiteks sellised hitid nagu "On küll hilja" (Code One), "Sa haara kinni mu käest" (Tõnis Mägi), "Sellest saab meie suvi" (Code One), "Neiu mustas kleidis" (2 Quick Start), "Vikerkaar" (Code One) jpt. Targo kirjutas loo "One World" ka maailmakuulsale bändile Earth, Wind & Fire. Targo loo "Karikakar" valisid Raadio 2 kuulajad 2017. aastal rahvahääletusel aga saja aasta hiti edetabelis esikohale.

Targo töötas 18 aastat (1991–2020) ka Eesti Autorite Ühingu esimehena. Veel oli ta Tartus aastatel 2012–2016 igal suvel toimunud popkooripeo produtsent ja kunstiline juht.

2022. aastal pälvis Targo Eesti Muusikaauhinna panuse eest Eesti muusikasse.

Vikerraadio pühendab Mikk Targole esmaspäeval kell 15.15 muusikasaate "Kauamängiv". Ka Raadio 2 mälestab Targot esmaspäevaõhtuses mälestussaates algusega kell 21.

Ühe viimastest pikematest intervjuudest andis Mikk Targo tänavu mais Vikerraadios Sten Teppanile saates, kus meenutati ansamblit Code One.

Mikk Targo "Tähelaevas" (2013)

Mikk Targo saates "Reispass" (2024)

Vitamiin Eesti Televisioonis (1982)

"Hookus Pookus" Vitamiini ja Mikk Targo esituses

"Elu edetabelid. Mikk Targo" (2017)