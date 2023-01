Piret Hartman: loovisikute toimetulek on minu prioriteet

Looming, sealhulgas ka vabakutseliste loometöö, peab olema makstud ja maksustatud viisil, et see tagab piisava sotsiaalkaitse nii töö ajal kui ka pensionipõlves, rõhutas kultuuriminister Piret Hartman vastuses Sveta Grigorjeva arvamusloole .

Tänan kultuurirahvast, kes on viimastel aastatel tõstnud avalikult esile vabakutseliste loovisikute toimetuleku teema. Olukord on kriitiline, seda kinnitavad ka uuringud. Selleks, et tagada Eesti kultuuri jätkusuutlikkus, tuleb leida lahendus Eestis ligi 10 000 vabakutselise loovisiku õiglase tasustamise ning sotsiaalsete tagatiste osas.

Loovisikute toimetulek on minu prioriteet. Järgmisel nädalal esitlen valitsusele kultuuriministeeriumis tehtud analüüsi ja ettepanekuid loovisikute õiglaseks tasustamiseks ja sotsiaalsete garantiide tagamiseks. Analüüs põhineb eelmisel aastal toimunud kohtumistel kultuurirahvaga, kus koguti kokku ettepanekud olukorra lahendamiseks. Tänan ka Sveta Grigorjevat, kes oma panuse andis.



Looming, sealhulgas ka vabakutseliste loometöö, peab olema makstud ja maksustatud viisil, et see tagab piisava sotsiaalkaitse nii töö ajal kui ka pensionipõlves. Sõltumata loomealast ja töösuhte vormist, peavad autorid oma teoste loomise eest saama õiglast tasu, mis on proportsionaalne tehtud pingutuste ja kulutustega ning Eesti kultuuriruumi ja -turu eripäradega.

2023. aasta jooksul soovime jõuda loomevaldkondade ja kultuuriministeeriumi vahelisele loometöö õiglase tasustamise kokkuleppeni. Üks lahendusest on ka universaalne ravikindlustus, mille eest sotsiaaldemokraatlik erakond seisab. See ei lahenda küll kõiki probleeme, ent tagab turvatunde. Ja turvatunde puudumine on paljudele probleem.

Ühinen Sveta üleskutsega – loovisikud, kirjutage ja jagage oma ränte, lugu, kogemust. Ainult nii saabki midagi muuta.