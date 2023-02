Kaisa Ling loovisikute muredest: tunnen tihti, et minu töö on ebavajalik

Muusik, kirjandusteadlane ja kultuuriajakirjanik Kaisa Ling ütles "Terevisioonile" antud intervjuus, et kõik loovisikud peaksid iseend väärtustama hakkama, küsima endale õiglast tasu ning kõige olulisem on selle kõige juures mitte alla anda.

Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre nentis "Terevisioonis", et riik ei toeta vabakutselisi piisavalt. "On süsteemid, aga need vajavad kapitaalremonti," ütles ta ja lisas, et kui Juhan Liiv oleks praegu luuletaja, siis tema pintsak kuuluks tema OÜ-le ja arsti juures ei saaks ta ikka käia. "See olukord ei ole väga ilus."

"Juba aasta otsa oleme kultuuriministeeriumis väga süsteemselt lähenenud sellele, et mis on probleemid lisaks ravikindlustusele ja sotsiaalkaitse puudustele ja millised on nende probleemide tõelised sügavused," mainis Soomre ja lisas, et sellest räägitakse tegelikult väga vähe. "Me oleme probleemid kokku kogunud ja otsinud neile ka päris suure paketi erinevaid lahendusi, sest lahendusi on võimalik väga erinevalt tekitada."

"Väga loodame, et ka järgmine valitsuskoalitsioon võtab ka sihiks, et see seadus ümber teha," rõhutas ta ja lisas, et kui looming tehakse elu ja tervise arvelt, siis see ei ole aus. "Me oleme ühiskonnana praegu nii annetelt kui ka varalt piisavalt rikkad, et me peaksime suutma selle süsteemi paremini üles ehitada."

Kuigi seaduste väljatöötamine ning muutmine võtab Soomre sõnul aega, siis on ka kiiremad lahendused. "Selle aasta jooksul proovime minna juba konkreetsete ettepanekutega," sõnas ta ja tõi välja, et kultuuriministeeriumis on nad kokku pannud 75 konkreetset ettepanekut.

"Meeldetuletuskampaania ravikindlustuse teemal on asju meelde tuletanud, aga rääkima peab ka peale valimisi ja otsustama ka, see otsustamise valu, eriti kui me läheme muutma midagi, mis tundub juba lahendusena olemas olevat, natukene värvi peale ja käib küll, no ei käi, meie ühiskond on 20 aastaga nii palju muutunud," rõhutas kultuuriministeeriumi kunstinõunik ja tõi välja, et näiteks on loovisiku definitsioon muutunud.

"Facebookis on kõik kunstnikud, aga need, kes päriselt hommikust õhtuni teevad tööd ja oma elu sellele pühendavad, me tegelikult teame, kuidas nad üles leida ja neile toeks olla, nüüd tuleb lihtsalt süsteem selliseks ehitada," sõnas ta.

Kaisa Ling: alla ei anna me mitte mingil juhul

"Ma tunnen, nagu minu töö oleks ebavajalik, tegelikult ma tean, et ei ole, sest seda näitas koroona ja näitasid kriisid, et see, mis me teeme, on väga-väga oluline," ütles Kaisa Ling ja lisas, et samas ta teab, et kõigil on raske. "Aga ma annan endast parima, ma tahan olla hea kodanik ja hea kunstnik, et te kõik oleksite minu üle uhked."

Ling tõi välja, et loovisikutest on kõige enam häält teinud naised. "Sveta Grigorjeva rääkis sellest, Andra Teede rääkis sellest, mina räägin sellest ja ei, me ei anna alla, me oleme kanged Eesti naised, me saame nui neljaks hakkama, kasvõi elu hinnaga, aga oleks kindlasti võimalik natukene ennast säästvamalt seda teha, aga alla ei anna me mitte mingil juhul, kuskile jääb see risoom alles."

"Esimene asi, mida me tõesti teha saame ja mida ma ise ka palju paremini saan teha, on see, et ma tean, et ma olen seda väärt ja julgen küsida endale õiglast tasu," rõhutas ta ja mainis, et kui õiglast tasu ei taheta maksta, siis tuleb see lõpuks ikkagi kuidagi ära teha, aga peab küsima.

"Ma loodan, et see valitsus, mis nüüd tuleb, et nad kuulavad neid ettepanekuid ja loevad need läbi ning et ma selle valitsuse poolt tahaksin hääletada," ütles Kaisa Ling.

Saates esitas Kaisa Ling ka laulu "Vabakutselise loovisiku nukker lauluke"