Kultuuriportaal soovitab: Jaanis Valgu dokfilm "Ahto. Unistuste jaht" Jupiteris

Ei ole just palju Eesti dokumentaale, mida võib vabalt ka seiklusfilmideks nimetada. Jaanis Valgu 2018. aastal valminud "Ahto. Unistuste jaht" on tänaseks põhjendamatult unustusehõlma vajunud, sest tegemist on nn arhiividokumentaalide meistriklassiga, mis vääriks igati ka rahvusvahelist tähelepanu.