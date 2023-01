Kultuuriportaal soovitab: trollide armulugu "Piir" Jupiteris

Möödunud aasta üks hinnatumaid linateoseid ERR-i filmiaasta ülevaates oli Ali Abassi "Püha ämblik", kuid suurema läbilöögi saavutas ta just oma eelmise filmiga "Piir", mida võib nimetada korraga nii õudus- kui ka armastuslooks. Enne vaatamist soovitan aga endalt küsida, kas soovite näha keevalist armulugu kahe trolli vahel...

Tolliametnik Tina (Eva Melander) on keskealine naine, kes on alati pidanud häbenema oma inetut ja veidi hirmutavat välimust. Ent oma ebatavaliselt terava haistmismeele tõttu on ta oma töös suurepärane. Ühel päeval satub tollipunkti Tinale sarnase välimusega Vore. Nende teineteiseleidmisest algab Tina teekond iseendani.

Omanäoline, põnevuse ja Põhjamaade mütoloogiaga tembitud armastuslugu. Cannes´is kõrvalprogrammi Un Certain Regard võitja, Oscari nominent, Euroopa filmiauhinna nominent kuues kategoorias, võidukas neist ühes.

Režissöör Ali Abassi, osades Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petren jt.

"Piir" on vaadatav Jupiteris.