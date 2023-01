Kultuuriportaal soovitab: Rainer Sarneti dokfilm "Vaino Vahingu päevaraamat" Jupiteris

Enamik Eesti portreedokumentaalid on küllalt sarnased ning oma vormilt traditsioonilised, Rainer Sarnet murdis aga oma dokiga "Vaino Vahingu päevaraamat" kõik müürid maha ja tegi asju nii, nagu keegi teine naljalt ei tee. Film, mis on teeninud auga välja koha Eesti parimate dokkide hulgas.

Vaino Vahing pidas aastatel 1968-1984 päevaraamatut, kus on kirjas reaalsed sündmused ja isikud Vahingu enda subjektiivses interpretatsioonis. Seal kajastatakse Tartu kultuurielu, armuseiklusi, boheemlikke olenguid ja vaimseid otsinguid. Vahingut huvitas piirsituatsioon, piirideületamine. Kunsti ja elu vahel Vahing selget piiri ei tõmmanud. Ta provotseeris inimesi, et nad kaotaksid maski, kontrolli enda üle.

Sellist provotseerimist nimetas Vahing Spieliks ehk mänguks. Me näeme loojat, kes on teinud disharmooniast endale inspiratsiooniallika, kes "tunneb armastuses suurimat piina". Hirmu end armastuses kaotada. Inimest, kes tajub armastuse suurt jõudu ja vastab sellele alateadlikult disharmooniga.

Vahingu päevaraamatu läbivaks teemaks on elu ohverdamine kunsti nimel. Elu, kus põleb ära olme, igapäev, jääb vaid puhas kunst. Kas on selline asi üldse võimalik või tuleb meil ikkagi püüda kõigepealt armastada? Eksimine on inimlik ja sellest tulenevad kannatused samuti. Kuid kas inimene kannatab ainult seetõttu, et eksib, või on kannatus möödapääsmatu inimese osa, mille põhjused jäävad saladuseks?

Filmi eesmärgiks pole anda hinnangut Vahingule, vaid valgustada neid salakavalaid musti auke, mille serval Vahing balansseeris, mis teeb teda inimlikuks ja muudab ta loomingu siiani võluvaks.

"Vaino Vahingu päevaraamat" on vaadatav Jupiteris.