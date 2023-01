Kultuuriportaal soovitab: Sandra Jõgeva dokfilm "Mare Tralla saladus" Jupiteris

Sandra Jõgeva dokfilm räägib Eesti kunstnikust ja feministist Mare Trallast, kes alustas tormilistel 1990ndatel osana n-ö võitjate põlvkonnast. Tema karjääri algus oli täis skandaale ja kuulsust ning aastal 2019 oli ta pärast mitutkümmet aastat elu Londonis taas Eestis tähelepanu keskpunktis, kui otsustas panna paika kolleeg Marko Mäetamme ning tolle seksistlikuna mõjuvad kunstiteosed.

2019. aasta on ka meie filmi alguspunkt. Me saame teada, et lisaks radikaalfeministiks olemisele on Mare Trallas peidus ema, õppejõud, käsitööline ja disainer ning kõigele lisaks on ta inimene, kes on väga noorest east alates pidanud endas hoidma üht väga intiimset ja äärmiselt tumedat saladust.

"Mare Tralla saladus" on vaadatav Jupiteris.