Galerii: raamatupood Puänt on viimast päeva avatud

10. jaanuaril on viimast päeva avatud Telliskivi kaubatänaval asuv raamatupood Puänt, mis on tegutsenud alates 2016. aastast.

Raamatu eestvedaja Elisa-Johanna Liiv ütles ERR-ile, et viimase päeva puhul toimub Puändis kogu päeva pidu. "Viimased raamatud jõuavad õigete inimeste juurde, poevad märkamatult neile kotti ja võtavad omanikud näppu," sõnas ta ja lisas, et pärast füüsilise poe sulgemist ei jätka nad ka netipoega. "Seega viimased raamatud on täna veel müügil."

Kuigi Telliskivis asuv raamatupood sulgeb uksed, jätkab siiski tegevus kirjastus Puänt. Elisa-Johanna Liiv avaldas, et veebruaris on ilmumas üks tore luulekogu ning märtsis võivad lugejad oodata värsket lasteraamatut.