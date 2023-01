VAT teatri "Vivaarium" võimaldab vaatajatel ise etenduse kulgu suunata

Etendus algab fuajees, kus tuleb teha esimesed valikud, mille põhjal hakkab lavastuse algoritm vaatajaid suunama järgmiste etappide – maailmavaateliste kapslite ehk vivaariumite poole.

""Vivaarium" on üks kõrgtehnoloogiline kapsel nullenergiaga, ja teadlased meie fiktsionaalses maailmas on välja mõelnud, et kui suurem osa inimkonda läheks 23 aastaks kapslisse, siis planeet taastoodaks ennast," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" dramaturg Mihkel Seeder.

"Aga teadlased ei ole jõudnud otsusele, kuidas inimesi kapslisse jagada. Mis alustel ja siis jõuti otsusele, et see peaks olema maailmavaade, ja Eesti riigil oli jõudu osta neli kapslit," jätkas ta.

Sisuliselt on tegemist nelja monolavastusega, millest igaühest saab korraga osa veerandsada vaatajat. Millisesse kapslisse keegi maandub, sõltub etenduse jooksul tehtud valikutest.

"Violettide kapsel, mis esindab pereväärtusi, traditsioonilist maailmavaadet, meil on laimide kapsel, mis seisab hea planeedi tervise eest, hõbevalgete kapsel, kes on varbaidpidi Läänemeres, soos ja rabas ja kes armastab Maarjamaad üle kõige ja türkiiside kapsel, kes vaatab ainult tulevikku," selgitas lavastaja Helen Rekkor.

"Meile tundus, et see võiks olla piisav läbilõige küll selleks, et rääkida Eesti ühiskonnast ka siin ja praegu," lisas ta.

"Senised testid publikuga on näidanud, et inimesed hakkavad üsna palju mõtlema, kuidas nad teevad valikuid, kui lihtsalt on võimalik nende arvamust muuta, ja kus on need piirid, kus nad tunnevad, et ei, siit ma enam edasi ei lähe, siin ma pean hakkama vastu mingile üldsuse arvamusele," jätkas Seeder.

"Vivaariumisse" on võimalik siseneda kümnel korral jaanuarikuus Sakala 3 teatrimajas.