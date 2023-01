Müürilehe festivali peaesineja on Islandi kirjanik ja aktivist Andri Snær Magnason

18. veebruaril tähistab Müürileht oma 15. sünnipäeva festivaliga Genialistide Klubis ja Tartu Uues Teatris. Sünnipäevafestivali peaesinejaks on Islandi kirjanik, režissöör ja aktivist Andri Snær Magnason.

Andri Snær Magnason analüüsib oma töös arenenud turumajanduslike ühiskondade valikute tagajärgi, kirjutab oode sulavatele liustikele ja annab endast kõik, et inimene uuesti loodusega kontakti tuua. Andri Snær Magnasoni viimane raamat "Ajast ja veest" ilmus äsja ka eestikeelses tõlkes.

"Magnason on üks tuntuimaid Islandi kirjanikke põhjusega: ta oskab kirjutada keskkonnast nii, et see kõnetab emotsionaalselt ja võimaldab meil samal ajal seda analüütiliselt vaadelda. Lisaks kõigele sellele, mis toimub päevasel ajal pealaval, ümbritseb seda ja järgneb sellele ka palju muud – installatsioonid, omanäolised töötoad ja suurejooneline järelpidu, mille peagi välja kuulutame," ütles festivali peakorraldaja, Müürilehe müügi- ja reklaamijuht Tanel Mütt.