Vaata enne tele-eetrit: Maria Reinupi lühidokumentaal "Ninja"

Eesti naiste motospordi täht Keity Meier on unistanud MM-le minekust aastaid. Puuduvate finantside leidmiseks korraldavad Keity ja tema elukaaslane Kristel ülikeerulise ning eluohtliku triki.

Jagades elu garaažide ja mikrobussi vahet, millesse on pakitud ka Keity tsikkel, teevad need kaks naist kõik, et Keity saaks treenida ning võistelda. Usk, armastus ja eneseületus on nende Põhjanael.

Režissöör Maria Reinup, operaator Alis Mäesalu, tootja Get Shot Films.