Vaata enne tele-eetrit: Carlos Lesmese lühidokumentaal "Ühe puu varjus"

Dokumentaalfilm kahe inimese suhete väljakutsest, millega filmi peategelased Jaco ja Sabina kokku puutuvad, otsides õnne ning uskudes siiralt saatusesse, mis nad kokku tõi, et ehitada koos üles ühine elu.

Jaco ja Sabina kohtusid 2020. aasta suvel ja on sellest ajast saati kogu aeg koos olnud. Aastaga on nende elus palju toimunud: nad kolisid kokku, külastasid Sabina kodumaad Colombiat ja Sabina jäi lapseootele ning neist said lapsevanemad.

Sabina töötab Wise'is ja soovib jätkata eksperimentaalfilmide tegemise ja fotograafiaga. Jaco aga peab hauakaevaja ametit ja tahab õppida haljastust. Nende suurim unistus on elada maal looduses, väikeses suvilas ja kasvatada endale ise toitu.

Režissöör Carlos E. Lesmes, produtsendid Aili Maarja, Kadi Freja Felt, operaatorid Carlos E. Lesmes, Ben Raybone, Sebastian Lopez, helioperaatorid Mazin Helal, Hisham Sherafeddine. Tootja Get Shot Film.

"Ühe puu varjus" on ETV eetris 2. veebruaril kell 22.35.