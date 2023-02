Galerii: kinos Sõprus esilinastusid "Eesti lugude" hooaja viimased filmid

Vaatajate ette jõudsid Kaupo Kruusiaugu "Teaduse nimel", Ivar Heinmaa "Tuleviku kangelane" ja Eva Kübara "Suled või glamuur".

Neist esimene – "Teaduse nimel" – jõuab vaatajate ette 16. veebruaril ETV-s. Filmi üks peategelastest on molekulaarbioloogia haridusega Kaari Saarma, kes leiab, et koroonakriisi lahendaks ivermektiini kasutusele võtmine, samuti on ta kriitiline vaktsiinide suhtes. Filmi teine osaline on PERHi intensiivravi peaarst Kairi Marie Riigor, kes ravib iga päev raskelt haigestunud koroonapatsiente. Film uurib, kuidas on Eestis tekkinud nii suur veelahe tavameditsiini ja vaktsiinivastaste vahel.