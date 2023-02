Vaata enne tele-eetrit: Kaupo Kruusiaugu lühidokumentaal "Teaduse nimel"

Filmi üks peategelastest on molekulaarbioloogia haridusega Kaari Saarma, kes leiab, et koroonakriisi lahendaks ivermektiini kasutusele võtmine, samuti on ta kriitiline vaktsiinide suhtes. Filmi teine osaline on PERHi intensiivravi peaarst Kairi Marie Riigor, kes ravib iga päev raskelt haigestunud koroonapatsiente.

Film uurib, kuidas on Eestis tekkinud nii suur veelahe tavameditsiini ja vaktsiinivastaste vahel. Kuidas tekib paralleelreaalsus, kus ühel pool on inimesed, kes elavad oma igapäevast elu ja kriis neid väga ei puuduta, ning teisel pool inimesed, kes satuvad koroonaga haiglasse?

"Teaduse nimel" on ETV eetris 16. veebruaril kell 22:40.