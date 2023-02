Vaata enne tele-eetrit: Indrek Spungini dokfilm "A nagu armastus"

Indrek on jõudnud pärast eksirännakuid armastuse ja rahu sadamasse, ta on õnnelikus abielus ja mitme lapse isa. Kõik tundub ilus, kuid ühel päeval ütleb talle naine, et kui midagi ei muutu, siis on armastusel ja abielul varsti kriips peal. Indrek on segaduses. Ta võtab sõbra kaameraga kaasa ja läheb uurima, mis asi on armastus ning abielu.

Režissöör Inderk Spungin, produtsent Anu Veermäe-Kaldra. Tootja Menufilmid OÜ.