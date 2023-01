Galerii: Vargamäel avati eesti kirjanduse päeval näitus "Tammsaare reisid ja reietused"

Näitus jutustab kirjanik Tammsaare jaoks olulisetest paikadest Eestis ja Punasel Lagedal Venemaal Sotši lähistel, kus ta viibis või puhkas, mida on kirjatöödes meenutanud või kus sündis tema looming.

"Kui teised kirjanikud käisid mööda Euroopat, siis Tammsaare liikus suhteliselt vähe. Ja Eestis oli tema kõige lemmikum puhkusekoht ikkagi Narva-Jõesuu," tutvustas Tammsaare muuseumi Vargamäel kuraator Siiri Kvell. "Tihti võeti kaasa kõik pesu, lauanõud ja muidugi ka teenija. Kõik tehti selleks, et perel oleks mõnus puhata."

Reisimisega seotud lõbusaim äpardus juhtus aga 1919. aastal Saaremaal, kui Tammsaare polnud veel tuntud kirjanik. "Kohalikud arvasid, et Saaremaale tuli kuulus Hansen. Tegelikult nad lootsid hoopis näha Benno Hansenit, kes oli tolleaegne kuulus laulja," rääkis Kvell

Näitusel kuulutati avatuks ka eesti kirjanduse teine pidunädal Järva vallas, mille raames saavad kirjanikud kokku oma lugejatega. Samuti peetakse neljapäeval Koerus kirjanduskonverentsi ning laupäeval kuulutatakse välja Tammsaare nimelise lugejapreemia laureaat.

"See on suur asi, et ühes rahvamajas tuleb nii palju kirjanikke kokku, kes kõik oma teostest ja kirjandusest ülrüldiselt räägivad," sõnas Tammsaare muuseumi Vargamäel juhataja Reelika Räim.