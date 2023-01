Pildid: Narva raudteejaamas avati eesti kirjanduse päeva puhul reisiraamatukogu

"Tänavu tähistame esimest korda 30. jaanuaril lipupäevana eesti kirjanduse päeva. Kirjandus hoiab elus ja rikkana meie keele, kujundab meie identiteeti ning ühendab põlvkondi. Kirjanduse mõju inimese vaimsele võimekusele ning kultuurilisele seotusele on hindamatu. Reisiraamatukogust saab iga huviline kaasa võtta endale meelepärase eesti kirjandusteose, mille seltsis rongisõidul mõtet puhata. Julgustan kõiki teelisi seda võimalust kasutama," rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

"Eesti kirjanduse päevast saab loodetavasti igikestev traditsiooni ning valmistume 2025. aastaks, kui tähistame kõik koos 500 aasta möödumist teadaolevalt esimese eestikeelse trükise ilmumisest," sõnas minister Tõnis Lukas ning lisas, et kinkisin reisiraamatukogule haridusrahva poolt väärt lugemisvara "Eesti mõtteloo" sarjast. "Tooksin sealt tänasel päeval eraldi esile Tammsaare kogumiku "Armastusest ja lapselikkusest". Samuti asetasin riiulile ülikoolilinna elu ja inimesi tutvustava "Tartu hääled"."

Narva Keskraamatukogu juhi Maritsa Orti sõnul on reisiraamatukogu avamisel valikus ligi 100 raamatut, mille seas on nii eesti autorite eestikeelseid kui ka vene keelde tõlgitud teoseid. Ta märkis, et reisijad saavad teoseid sõiduks tasuta kaasa võtta ning soovi korral hiljem ka tagastada. "Reisiraamatukogu avamisega tähistame esimest korda eesti kirjanduse päeva, samuti Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeva. Raamat on parim kaaslane, kelle seltsis teel olla," rääkis ta.