Galerii: Haapsalu raamatukogus esitati Tammsaare näidendit "Kuningal on külm"

Läänemaa ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiina Brock peab eesti kirjanduse päeva väga oluliseks. "Eesti kirjanduses on eestlase identiteet," lausus ta, lisades, et kui eestlased unustavad ära põlised tüvitekstid, unustavad nad ära ka enda põlisolemuse.

Brock sõnas, et eesti kirjandus on vorminud meie keele- ja kultuuriruumi. Ta loodab, et kirjandusest pärit kuulsad ütlused, nagu "vestmann peal ja piibeleht all" või "tee tööd, siis tuleb ka armastus" jäävad rahva ühismällu veel pikaks ajaks.