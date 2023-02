Semperi ja Ojasoo "72 päeva" osaleb Hamburgis Lessintage teatrifestivalil

Semperi ja Ojasoo lavastusi on teiste rahvusvaheliste festivalide kõrval ka varem Lessingtagele kutsutud. 2011. aastal mängiti Hamburgis "NO83 Kuidas seletada pilte surnud jänesele" ja 2016. aastal anti etendusi lavastusega "NO43 Kõnts".

Eelmise aasta veebruaris esietendunud "72 päeva" sai tõuke ameerika ajakirjaniku Nellie Bly marulisest ümbermaailmareisist aastal 1889. Sarnaselt Bly rutakale ja ootamatule reisile on ka "72 päeva" kujuteldava ajavaguni aknast nähtava kaasaegne peegeldus. See on reis läbi piltide, mis peegeldavad naiseliku kohalolu erinevaid varjundeid. Samas ei püüa see lavastus määrata naiselikkuse olemust, vaid pühitseb uljalt olemisse kätketud vastuolusid, lubades tekkivate assotsiatsioonide vool kanda end kindlaksmääratust kaugemale.

Autorid ja lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, kehadramaturgia Giacomo Veronesi. Laval Liisa Saaremäel, Keithy Kuuspu, Rea Lest ja EMTA lavakunstikooli XXXI lennu üliõpilased Alice Siil, Astra Irene Susi, Emili Rohumaa, Hanna Jaanovits, Hele Palumaa, Kristin Prits, Kristina Preimann, Lauren Grinberg.