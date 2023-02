Andres Kõpper albumist "Move Your Feet": see on suveootuse plaat

Andres Kõpper avaldas teisipäeval oma sooloprojekti NOËP uue albumi "Move Your Feet", mis on artisti enda sõnul tema kõige positiivsema kõlaga materjal seni.

Palju õnne uue albumi puhul! Kas "Move Your Feet" on tantsualbum?

Jah, on küll. Esmaspäeval oli albumiesitluse üritus ja ülilihtne oli DJ set'is neid lugusid mängida. Kui keegi ei oska DJ ametit pidada, siis pane lihtsalt minu album tööle ja peaks enam-vähem loogiliselt liikuma.

Liigub see naljakas stereotüüp, et suvealbumeid kirjutatakse sügaval talvel ja jõulualbumeid palaval suvepäeval. Kas sul jooksis ka nii kokku, et pimedal sügistalvel sai suvehitid valmis tehtud?

Ma kirjutasin tegelikult paljud looalged eelmisel kevadel, kui mu eelmise albumi trall läbi sai. Selleks ajaks polnud ma pool aastat ühtegi lugu kirjutanud. Siis oli suur laine tammi tagant tulemas. Umbes kümne päevaga kirjutasin need looalged kõik valmis ja siis võttis omajagu aega, et need ära lõpetada.

Aga tihtipeale see ikkagi ei ole nii, kui tuleb ikkagi talv ja on süngem lumetorm, siis mul tuleb süngem muusika kohe.

Albumil on sul ka paar koostöölugu. Kuidas sel korral leidsid kaasautorid ja miks sa just nemad valisid?

Näiteks lugu "Let's Stretch" sündis nii, et hakkasin seda produtseerima ja tundsin, et sellel võiks olla selline prantsuse funk'i ja disco meeleolu ja ma ise prantsuse keelt ei räägi, aga võtsin ühe võttega, laulsin sisse midagi võlts prantsuse keeles, foneetiliselt kõlas see minu jaoks nagu prantsuse keel. Mõtleisn, kes oleks prantslastest lauljannad, keda tean, ja üks neist on Amouë. Saatsin talle selle loo, et kuule, mis sa arvad, laulsin võlts prantsuse keeles selle peale loomõtted, et äkki saad midagi sarnast laulda. Ta võttis selle idee, muutis meloodiaid, kirjutas sõnad ning nüüd ongi selline lugu väljas.

Kui palju tänapäeval seda on, et muusikategija-produtsendina hakkad otsima sarnaselt sämplitele ka eri vokaliste kataloogidest?

See on üsna asjakohane küsimus minu puhul. Pole kataloogides küll käinud, aga olen omavoliliselt kasutanud tuttavate muusikute meloodiaideid, mis nad on sotsiaalmeediasse postitanud.

Viimane aasta on olnud inspireeriv, sest olen ise kirjutanud vähe meloodiaid ja ideealgeid, aga kasutanud hästi palju ära ümbritsevat infovälja. Ehk olen kasutanud sotsiaalmeediat ja seda, mis on negatiivse maiguga, aga olen proovinud pöörata selle oma tugevuseks.

Mitme loo jaoks oled saanud inspiratsiooni näites TikToki videotest või mujalt sotsiaalmeediast. Kuidas selline asi sind inspireerinud on?

Olen igasuguseid armastuslaule ja sügavamõttelisi asju kirjutanud. "No Man Is An Island" oligi habras ja emotsionaalsem album. Aga nagu kõik käib üles ja alla, siis selline isu sai täis ja tahtsin teha midagi teistsugust. Juba "Kidsi" loos alustasin sämpeldamisega, kaustasin seal Harrison Fordi sämplit, see tundus loogiline edasiminek.

Olen leinud inspiratsiooni ka podcast'idest. Üks lugu baseerub ühe Eestis elava püstijalakoomiku Louis Zezerani podcast'is öeldud lausetel. Lugu kannab pealkirja "Healthy". Võtsin sealt ükskikuid sõnad, aga nende sõnade kombinatsioon tekitas mulle ülejäänud loo kontseptsiooniidee.

Üks lugu on ka "Jumprope" ehk hüppenöör. Muidu ei tuleks selle peale, et kirjutada lugu hüppenöörist ja sellega hüppamisest, aga ma kõndsini tänaval ja nägin kuskil hüppenööri reklaami ja mõtlesin et "Jumprope" oleks äge loo pealkiri. Läksin seepeale Youtube'i, panin "jumprope" sisse ja leidsin sobivad sämplnid. Seega inspiratsiooni võibki leida igalt poolt.

Nii et see album ongi lihstalt lõbutsemine muusikaga ja elust enesest saadud helidega mängimine.

Jah! Kui ma plaadiesitlusel need lood järjest ette mängisin, siis tundsin, et see on isegi kõige positiivsema kõlaga muusikaperiood, mis mul on olnud. Ükski lugu ei tekita mu enda jaoks väga sügavamõttelist, negatiivset või halba tunnet. See on suveootuse plaat.

Rääkides sinu erinevatest muusikaperioodidest, siis kuidas vaatad tagasi enda algusaegadele, kui tuli välja näiteks sinu lugu "Move"?

Ma ütleks, et isegi üllatavalt positiivselt. Seesama lugu "Move" mis oli mu esimene singel, ma hindan siiamaani seda lugu kõrgelt. Ma arvan, et kui praegu on selline kergem ja tantsulisem pool, siis võib-olla saab ka isu sellest täis ja siis on hea kirjutada isiklikumast kogemusest. On muidugi ka samast perioodist lugusid, mida ma õnneks ei le välja andnud, mis ei ole nii head, aga need, mis olen avaldanud, nendega olen enam-vähem rahul.

Neid välja andmata lugusid tahaks kuulda küll. Äkki siis teha praegu nendest midagi, mida tahaks välja anda, vana NOËP kohtub uuega?

Meil on üks kontserdiplaan küll, millest varsti ka saab kuulda. Tiimil, kes on minuga seitse aastat kaasas olnud, on soove, kes mis ajastust midagi kuulda tahab. Seal kontserdil tuleb esitusele selliseid lugusid, mida teavad inimesed, kes käisid mu kontsertidel esimestel NOËP-i aastatel. See saab tõesti olema täpselt see, et väike remaster ja uus lähenemine. Tuleb nii vana loomingut kui ka täiesti uut, mis ei tule võib-olla kunagi välja.

Kontsert on piiratud aeg, aga ma olen alati mõelnud sellele, et pakkuda kontserdil midagi sellist, mida inimesed ei saagi mujal kuulata.

Olles ise filmitaustaga, koomilised promovideod ja muu visuaal on NOËP-i muusikaga kaasas käinud. Tulles tagasi uue albumi juurde, siis hetkel ühtegi muusikavideot lugudel pole, kas tuleb?

Hetkel ei ole plaanis. Aga ära iial ütle iial! Eelmise albumiga tegin palju muusikavideosid, panustasin sinna palju ja sain isu täis, praegu olen suunanud seda filmitegemisekihku promoklippide ja sketšide tegemise peale. See on see, ms pakub praegu mulle endale palju naudingut. Ma võin mõne klipiga arvutis jaurata mitu päeva. See on hobi, mis kuidagi hästi sobib NOËP-i projektiga.

Sa võtad klippe jutusaadetest ja filmidest, see hakkab kindlasti su sotsiaalmeedias ka silma. Kas on ka tulnud jamasid sellest, et oled kasutanud midagi?

Sotsiaalmeedia on veidi hall ala, kui ma tahaksin selle toiminguga otsest tulu teenida, paneksin Youtube'i midagi, mille õiguseid mul pole, siis on see keerulisem. Aga sotsiaalmeedias ja internetis leidub palju loovaid lähenemisi erinevatele materjalidele.

Mis oleks kõige perfektsem päev ja olustik, kus selle albumi lugusid esitada?

Ma käisin sel suvel ootamatult palju Tartus. Mul oli seal erinevaid üritusi ja ühel mõnusal soojal õhtul sõitis jõel üsna palju paadikesi, paljudel paatidel olid mõnusad laiad alad, kus inimesed hängisid. Kui ühe sellise paadi peale panna DJ pult püsti ja sõbrad oleksid seal kambas, siis see oleks päris hea setting.