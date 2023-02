Galerii: Raadioteatri dokumentaalsari "Ukraina lood" räägib sõjapõgenike lugusid

"Ukraina lood" toob kuulajateni viie sõjapõgeniku loo. Kuigi nimed nendes lugudes on muudetud, on tegemist dokumentaalmaterjaliga, mis kogutud sõja eest Eestisse põgenenud inimestelt.

Oma lugu jagavad 1976. aastal sündinud Oksana, kes oli sõja puhkedes üks esimesi Eestisse jõudnud põgenikke; 1984. aastal sündinud Anna, kes tuli Tallinna Kiievi eeslinnast Võšnevest koos 17-aastase tütre ja kassiga; 1999. aastal sündinud Viktor, kes töötas kuni sõja puhkemiseni Mariupoli Draamateatris näitlejana; 2004. aastal sündinud Sonja, kellel tuli Eestis kooliteed jätkata; 1974. aastal sündinud Tanja, kes elas kuni sõja puhkemiseni Mariupolis ja rajas sinna spaa, mis oli üks esimesi Ukrainas.

Dokumentaalsarja eestvedajad on Mari-Liis Lill ja Priit Põldma. "Sõda Ukrainas endiselt kestab, meie ümber on ja saab olema veel rohkem inimesi, kes pidid selle tõttu oma kodud jätma ja Eestis uut elu alustama. Meid huvitas, kes nad on, millist elu nad enne elasid, kuidas siia jõudsid, millest nad puudust tunnevad ja millest unistavad. Sest vähim, mis me nende inimeste jaoks teha saame, on nad ära kuulata ja nendega tuttava(ma)ks saada. Loomulikult on ka palju rohkem, mida igaüks meist teha saab – kui me ei jõua vabatahtlikuna appi, siis on alati võimalus annetada mõnele abiorganisatsioonile, kes sõjapõgenikke toetab, näiteks lehel ukrainaheaks.ee," ütles Mari-Liis Lill.

Sõjapõgenikke intervjueerisid ja monoloogid koostasid Mari-Liis Lill, Teele Pärn, Paavo Piik, Andres Popov, Priit Põldma ja Eduard Tee. Intervjuud litereerisid ja tõlkisid Kateryna Botnar, Evelin Donner, Mariia Dorogova, Ksenija Jaanika Kurn ja Lilia Malkov.

Raadioteatris salvestatud lugusid esitavad näitlejad Harriet Toompere, Ursula Ratasepp, Laurits Martin Muru, Hanna Jaanovits ja Terje Pennie. Dokumentaalsarja helikujunduse autor on Veiko Tubin, helirežissöörid Külli Tüli ja Külliki Valdma, produtsent Tiina Vilu.

"Ukraina lood" kõlab Vikerraadio eetris alates 27. veebruarist esmaspäevast reedeni "Järjejutu" ajal kell 11.30 ja kordusena kell 22.30. Klassikaraadio toob lood kuulajateni 6. kuni 10. märtsini kell 16.30. Ettevalmistamisel on ka sarja venekeelne versioon, mis jõuab kevadel Raadio 4 eetrisse.

"Ukraina lood" ja teised Raadioteatris salvestatud järjejutud ning kuuldemängud on järelkuulatavad Raadioteatri mobiiliäpis ja kodulehel.