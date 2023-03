"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas erakonnad võtavad kultuuri tõsiselt

Pühapäeval on riigikogu valimised ja valmiskastide juurde lähevad - kui nad pole veel eelhääletanud - ka kultuuriinimesed. Mida poliitikud neile järgneval neljal aastal pakuvad, ja kas sellega võib ka rahule jääda, arutataksegi "Kultuuristuudio. Arutelu" värskes saates.

"Kultuurkapitali nõukogu peab olema vaba iseseisvalt otsustama rahaeraldiste üle", "muudame riiklike kultuuripreemiate seadust ja asendame preemiate omistamise otsustuskogudes ministeeriumi ametnikud valdkonna esindajatega", "tagame kunstniku- ja kirjanikupalga jätkumise, suurendame palgasaajate ringi ning rakendame filmirežissööri- ja heliloojapalga süsteemi", "soovime tõsta loomemajanduse osakaalu sisemajanduse kogutulust praeguselt kolmelt protsendilt nelja protsendini" - need on vaid mõned lubadused kultuuriinimestele, mida võime leida uude parlamenti kandideerivate erakondade programmidest.

Samas on teada, et kultuuriministeeriumi eelarve ei ole aastaid kasvanud, ja kui natuke ongi, siis on inflatsioon selle summa kohe ära ampsanud ja sisulist kvantiteedihüpet pole tehtud. Kas uus parlament võiks tulla selline, kes annabki reaalselt kultuurile rohkem raha?

Sellest ja paljudest teistest kultuuripoliitika valupunktidest räägitakse kolmapäeval, 1. märtsil kell 21.30 ETV2 saates "Kultuuristuudio. Arutelu". Saatejuht Kaupo Meieliga jagavad stuudiot külalised - kirjanik ja kultuurkapitali nõukogu liige Berk Vaher ja kunstnike liidu president Elin Kard.