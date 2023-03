Fotografiskas avatakse Downi sündroomiga tüdruku elu portreeriv näitus

Sofie elab koos oma perekonnaga Saksamaal, väikeses Eilenstedti külas asuvas 16. sajandist pärit mõisas. Fotograaf jälgis ja portreteeris Sofiet neli aastat, mille tulemusena valmiski käesolev näitus.

Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents sõnas, et keskkond, kus Sofie kasvab, ongi justkui 16.–17. sajand. "See on tõepoolest selline väga maagiline ja maaliline keskkond," nentis ta.

Loorents selgitas, et Snezhana Von Büdingen-Dyba on peamiselt portreefotograaf, kes keskendub õrnadele sotsiaalsetele teemadele.

"Ta on väga palju pühendanud ennast just Downi sündroomiga inimeste jäädvustamisele. Meie roll ongi näidata nende inimeste igapäevaelu, sest mida rohkem me erivajadustega inimesi näitame, seda loomulikum see meile kõigile on."

Näitus "Kohtumised Sofiega" on Fotografiska Tallinnas avatud 3. septembrini.