Merle Palmiste: tüdimust, et aitab küll, ma tundnud pole

Draamateatrisse suundus Palmiste tööle pärast lavakunstikooli lõpetamist. Näitleja sõnas, et kuigi on olnud ka raskemaid perioode, siis koduteatrist ta lahkumist ta tõsiselt kaalunud pole.

"Ega keegi pole kogu aeg rõõmus ja õnnelik, aga mul on vedanud, sest ma olen saanud ka mujal teha. Ütlen ausalt, et seda tüdimust, et aitab küll, ma rohkem ei taha või mind siin ei hinnata, ei ole olnud," rääkis ta.

Palmiste sõnas, et tal läheb inimesena elus väga hästi. "Ma saan tegeleda asjaga, mis mulle tõesti meeldib. Teater on minu elustiil," lausus ta. "Loomulikult on mul muresid. Kellel ei ole? Aga suurt konteksti vaadates – kui ma hakkan rääkima, et mul kõht valutab või mida iganes –, siis üleüldise fooniga võrreldes ei peaks inimesi nende muredega koormama."

1950. aastatel kirjutatud "12 vihast meest", mis laupäeval lavastaja Hendrik Toompere käe all publiku ette jõuab, on näitleja sõnul ka tänasel päeval väga kõnekas materjal. "Seal on väga palju aegadeülest inimlikkust," märkis ta ning selgitas, et näidendi keskmes on kohtuprotsess, mille käigus peavad vandeadvokaadid otsustama, kas mõrva sooritanud inimene on süüdi või mitte.

"Kui ta on süüdi, saab ta surmanuhtluse ja see ei lähe edasikaebamisele. Kui me otsustame, et ta ei ole süüdi, ei saa ta surmanuhtlust. Seal on väga suured panused," nentis ta.

Owe Petersell ja Merle Palmiste Autor/allikas: Gea Kumpel / ERR

Kuna näidendis on kõik vandeadvokaadid mehed, kehastab Palmiste laval esimest korda meest. "Tavaliselt hakkavad minuvanused naised juba ütlema, et rolle jääb väheks, sest seksikad noored naisnäitlejad saavad palju toredamat tööd. Minu tööpõld on nüüd laienenud ja mul on esimene mehe roll," rääkis ta ning lisas, et tegelikult ei ole tänapäeval vahet, kellele roll kirjutatud on.

"Ma suhtlen meeste ja naistega kui võrdne võrdsega, ma mängin inimest. Muidugi ma ei kujuta ette, kuidas ma kõrvalt paistan. Ma arvan, et seal on kaks varianti: ma kas tundun mehelik naine või naiselik mees, aga vahet ei ole."

Näitleja tõdes, et vananemine on paratamatus ja selle vastu ei saa. "Vaimselt tuleb ennast vormis hoida. Ja kui on palju tegemist, siis on kõike muud teha, kui kodus passida, ja siis sa ei pea kedagi süüdistama."