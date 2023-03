Tartu Raatuse kvartali arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Pluss

Raatuse kvartali võidutöö koosneb ühtekokku kaheksast hoonest, brutopindalaga 26 600 m2. AS Vallikraavi Kinnisvara arhitektuurikonkursi viieliikmelisse žüriisse kuulusid lisaks Aivar Tuulbergile ja Tõnis Arjusele arhitektid Rein Murula ja Ivo-Sven Riet ning AS Vallikraavi Kinnisvara juhataja Indrek Rentel.

Võidutöö paistis žüriile silma tervikliku lähenemise, kaasaegsete lahenduste ja erinevate sihtgruppide vajaduste arvestamisega. Kavand toetab žürii hinnangul Tartu linnasüdame kujundamist tänapäevaseks linnaruumiks ja aitab ellu viia linna keskkonnasäästlikke eesmärke.

AS Vallikraavi Kinnisvara korraldatud arhitektuurikonkursile kutsuti kokku osalema kolm arhitektuuribürood, kelle tööde seast valiti parimaks arhitektuuribüroo Pluss kavand. Võidutöö autorid on Indrek Allmann, Indrek Suigusaar ja Gunnar Kurusk. Kaasa töötasid Lisanna Remmelkoor ja Mariia Paslova.

Konkursi žürii esimehe ja Rand & Tuulberg Grupi nõukogu esimehe Aivar Tuulbergi sõnul oli võidutöö moderne ja soliidne.

"Plussi kavandi ruumiline käsitlus oli kontseptuaalne, erinevatele sihtgruppidele keskenduv ja tugev. Hoonete paigutus hoonestusalal oli professionaalselt ja funktsionaalselt lahendatud, jättes suuremad mahud tänava äärde ja andes seeläbi võimaluse luua privaatsemad perekorterid, selgelt eraldatud sisehoovi ja avaliku tsooni."

Tuulbergi sõnul meeldis žüriile ka ajalooliste hoonete omapärane lahendus, mis lisab Tartu linnaruumi intriigi. Ka žüriiliige, Tartu linnaarhitekt ja ruumiloome osakonna juhataja Tõnis Arjus tunnustas Plussi kavandit mitmekesisuse eest.

"Tartu linn lähtub linnaruumi arengus n-ö lühikeste vahemaade linna kontseptsioonist. See tähendab, et soodustatud on kompaktse linna areng, kus arvestatakse nii töö- kui elukohtade kättesaadavuse ja teenuste paiknemisega."

Raatuse kvartal mängib samuti olulist osa tervikliku linnalise keskkonna kujundamises, tõdes Arjus.

"Kuna tegu on võrdlemisi suure arendusalaga on oluline, et loodav tervik oleks piisavalt mitmekesine ja pakuks erinevaid ruumilisi kogemusi. Just sellega paistiski võidutöö silma, tagades alale eriilmelise hoonestuse, mis sobib väga erineva eluviisiga leibkondadele."

Arhitektuuribüroo Pluss arhitekt ja võidutöö autor Indrek Allmann tõstis esile kvartali detailplaneeringu paindlikkust. "Saime võistluse käigus luua selle sajandi planeeringulistele tõekspidamistele tugineva hoonestuskava. See on inimkeskne, omab kindlat roheprogrammi ja toetab liikumist eelkõige jalgsi ning rattaga."