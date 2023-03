Arhitekt Sille Pihlak: kordame palju selliseid vigu, mis kunagi tehtud said

EKA dekaan ja arhitekt Sille Pihlak sõnas, et uuel ametipostil on alanud töötegemine suure hooga. "Hästi põnev on ja tõeliselt väljakutsuv. Naudin igat hetke ja tahaks, et päevas oleks natuke rohkem aega," ütles ta.

"Ma ei julge öelda, et ma end mugavalt tunneksin," vastas Pihlak küsimusele, kuidas ta end oma uues ametis tunneb. "Ma arvan, et ma olen ebamuguvas ja ebapädevas positsioonis, aga see paneb end harima ja nendel teemadel paremaks saama."

Pihlak teatas, et tema eesmärk on Eesti tehislikku elukeskkonda parandada. "Kogu tehismaailm, mille eest me – arhitektid, sisearhitektid, linnaplaneerijad ja urbanistid – vastutame, et see saaks paremaks elukeskkonaks."

"Mul on kahju, et me kordame palju selliseid vigu, mis sai kunagi tehtud," viitas dekaan vähesele ruumile paneelmajade vahel, mida esineb eriti Lasnamäel, Mustamäel ja Õismäel. "Osad uusarendused ei tegele samuti hoonetevahelise ruumiga."

"Kortermaju, mis renoveerimist vajavad, on suisa 14 000," ütles arhitekt Siim Tuksam, kellega koos Pihlak uusi paneelmajade renoveerimislahendusi uurib. "Me hakkasime mõtlema, kas me saaksime fassaadi sees liikuda, kas me saaksime seal toitu kasvatada, kas me saaksime sinna panna päikesepaneelid," loetles Pihlak mõtteid, kuidas tema arvates võiks terviklikumalt kvartalipõhist renoveerimist lahendada.

"Meie lootus on see, et selliseid fassaadisüsteeme tekiks mitmeid ja nende vahel saaks valida," lisas Tuksam. "Ka meie tudengid mõtlevad oma fassaadisüsteeme välja."

Pihlak arvas, et arhitektuur on üks tulevikuerialadest, mida kindlasti tasub õppima minna.