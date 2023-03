Endla lavale jõuab Antti Tuuri romaanil põhinev "15 meetrit vasakule"

Müügimees Eino Hiekka, kelle põhitöö on kanalisatsioonifirmadele torusid müüa, võtab vastu ootamatu pakkumise ja sõidab Saksamaale hoopiski raamatuid müüma. Ja mõistagi järgneb üks ootamatus teisele, Hiekka ei tea midagi raamatutest ega Saksamaast ja puudulik keeleoskus võimaldab vaid restoranis süüa tellida või hotellis tuba võtta.

"Ta saab kohe aru, et kedagi seal Saksamaal need novellid ei huvita. Ja raamatupoodides müüakse ka tänapäeval põhiliselt kokaraamatuid, spordiraamatuid ja raamatuid, mis kirjeldavad põhjalikult suguelu paljusid nüansse," kirjeldas lavastaja Ingomar Vihmar.

"Aga tundmatu Soome kirjaniku novelle ei taha Saksamaal keegi osta. Ja vaene müügimees peab tegema kõik, et mingigi osa neid novelle maha saaks müüa." Soome kirjanike teoste põhjal tehtud lavastused on Endlas läinud alati väga menukalt.

"Ma usun, et see saab sama populaarseks. Antti Tuuri on üks mu lemmikkirjanikke ja ma olen teda ju varemgi teinud paar korda, Draamateatris ja Ugalas, mulle ta väga meeldib. Tema dialoog on väga teatripärane," kirjeldas Vihmar.

Eino Hiekka rollis astub publiku ette Meelis Rämmeld, kes on osanud sellest päris oma rolli teha. Ise leiab ta, et see on roll nagu iga teinegi. Aga seda, et lavatüki sisu peaks enne väga põhjalikult ära rääkima, ta õigeks ei pea. Tuleb publik saali ja saab teada.

"Ja loomulikult saab ta teda selle, et miks ma lähen neid raamatud müüma. Aga kas ma saan ka need müüdud, see peaks jääma saladuseks," sõnas Rämmeld.