Wolfredt avaldas esimese singli uuelt albumilt

Tallinna post-rock'i band Wolfredt annab 28. aprillil välja oma neljanda albumi "IIII", millelt ilmus reedel esimene singel "Under the Spell".

Album ilmub taas Saksa plaadifirma Moment Of Collapse Records alt. Esimene singel albumilt on "Under the Spell", millele on teinud video dokumentalist ja videokunstnik Taavi Arus (Zbanski Kino). Video esilinastub reedel kell 19.00 YouTube'i kanalis WherePostRockDwells.

Wolfredt on seni andnud välja kolm albumit – "Lullabies to Vilhelmine" (2013, Seksound), "Neverno" (2016, Seksound) ja "Tides" (2020, Moment Of Collapse).

Ansambli sõnul on nende helikeel iga järgneva albumiga muutunud järjest raskemaks ja tumedamaks, uut albumit "IIII" võib juba peaaegu liigitada post-metal'iks. "Lugu "Under the Spell" on siiski veel tuntavate indie rock'i sugemetega hoogne instrumentaalpala, milles on väga oluline roll rütmigrupil."

Uue albumi miksis Magnus Andre (Talbot) ja masterdas Magnus indberg (Cult of Luna).